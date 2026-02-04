Σκούπα ρομπότ με λειτουργία υγρού καθαρισμού RCV 5 και Σταθμός εκκένωσης
Η σκούπα ρομπότ RCV 5 σκουπίζει και σφουγγαρίζει εντελώς ανεξάρτητα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εξοπλισμένη με άριστη πλοήγηση LiDAR, σύστημα διπλού λέιζερ και κάμερα, τα εμπόδια αποφεύγονται εύκολα. Απόκτησέ την μαζί με τον σταθμό εκκένωσης για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία κατά τον καθαρισμό!
Τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά χαμηλού πέλους καθαρίζονται ανεξάρτητα και συστηματικά από το έξυπνο ρομπότ καθαρισμού RCV 5. Οι ξηροί ρύποι μεταφέρονται στο ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων από την περιστρεφόμενη βούρτσα, την πλαϊνή βούρτσα για τις άκρες και τον ανεμιστήρα. Ο αισθητήρας υπερήχων ανιχνεύει χαλιά που θα καθαρίζονταν καλύτερα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Auto Boost για μέγιστη ισχύ αναρρόφησης. Το RCV 5 δεν σκουπίζει απλώς, αλλά μπορεί επίσης να σφουγγαρίσει. Στη λειτουργία σφουγγαρίσματος, τα χαλιά αποφεύγονται αυτόματα. Μέσω της εφαρμογής, το RCV 5 αποστέλλεται σε μια περιήγηση εξερεύνησης και θα δημιουργήσει αυτόματα έναν χάρτη των δωματίων ανιχνεύοντας το περιβάλλον (LiDAR). Μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένες παράμετροι καθαρισμού για κάθε δωμάτιο. Για παράδειγμα, ποια δωμάτια πρέπει να σκουπιστούν, να σφουγγαριστούν ή να μην καθαριστούν. Χάρη στο σύστημα διπλού λέιζερ με κάμερα, το κορυφαίο μοντέλο RCV 5 ανιχνεύει και αποφεύγει επίσης επίπεδα εμπόδια όπως καλώδια, κάλτσες ή παπούτσια. Πρόσθετοι αισθητήρες αποτρέπουν την πτώση της συσκευής, για παράδειγμα, από τις σκάλες. Για τον καθαρισμό, μπορείς εύκολα να ξεκινήσεις το RCV 5 μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο ατομικό πρόγραμμα ή πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή. Εάν το ρομπότ καθαρισμού χρειάζεται βοήθεια, σε πολλές περιπτώσεις θα σου το πει μέσω φωνητικής εξόδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΣφουγγάρισμαΓια ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, το RCV 5 μπορεί επίσης να σφουγγαρίζει. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποίησε τη μονάδα σκουπίσματος με πανί μικροϊνών, γέμισε τη δεξαμενή φρέσκου νερού και είσαι έτοιμος. Το ρομπότ καθαρισμού RCV 5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνό καθάρισμα, μόνο για σφουγγάρισμα ή και με τις δύο επιλογές μαζί στη λειτουργία συνδυασμένου καθαρισμού.
Ακριβής πλοήγηση με χρήση τεχνητής νοημοσύνηςΜε γρήγορη, ισχυρή πλοήγηση LiDAR, το ρομπότ σαρώνει και χαρτογραφεί τα δωμάτια με ακρίβεια, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο προσανατολισμό για αξιόπιστες διαδρομές καθαρισμού ακόμη και στο σκοτάδι. Ο αισθητήρας διπλού λέιζερ και η κάμερα του ρομπότ του επιτρέπουν ακόμη και την αναγνώριση μικρών ή επίπεδων αντικειμένων που είναι πολύ μικρά για το σύστημα LiDAR (π.χ. παπούτσια, κάλτσες ή καλώδια). Εάν το διπλό σύστημα λέιζερ-κάμερας ανιχνεύσει εμπόδια, τα ενσωματώνει στο χάρτη. Το ρομπότ περνά γύρω από αυτά με έναν έξυπνο ελιγμό πλοήγησης, αποφεύγοντας να κολλήσει ή να προκαλέσει ζημιά.
Ανίχνευση χαλιού και αυτόματη ενίσχυσηΤο RCV 5 ανιχνεύει αυτόματα επιφάνειες με μοκέτα χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα υπερήχων και τις εμφανίζει στον χάρτη της εφαρμογής. Εάν ενεργοποιηθεί το υγρό σφουγγάρισμα, το ρομπότ αποφεύγει τις ανιχνευμένες επιφάνειες με μοκέτα και τις περιτριγυρίζει. Η λειτουργία Auto Boost αυξάνει την ισχύ αναρρόφησης σε επιφάνειες με μοκέτα, όπως απαιτείται για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Αισθητήρας πτώσης
- Οι αισθητήρες πτώσης εμποδίζουν αξιόπιστα το RCV 5 να πέσει κάτω από σκαλοπάτια ή να πέσει.
- Οι αισθητήρες σαρώνουν το πάτωμα. Εάν εντοπιστεί μεγάλη πτώση, ο ελεγκτής λαμβάνει ένα σήμα που ενεργοποιεί το ρομπότ να γυρίσει.
Προστασία δεδομένων και ενημερώσεις
- Ως κατασκευαστής με έδρα τη Γερμανία, η Kärcher δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων και φροντίζει ιδιαίτερα να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε αυτό το θέμα.
- Ολόκληρη η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής Home Robots στο smartphone σου και της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας και σφουγγαρίστρας γίνεται μέσω cloud σε διακομιστές που βρίσκονται μόνο στη Γερμανία.
- Οι τακτικές ενημερώσεις βελτιώνουν και επεκτείνουν την απόδοση της ρομποτικής σκούπας και της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ασφάλεια του συστήματος ενημερώνεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προδιαγραφές.
Έξοδος φωνής
- Πάντα καλά ενημερωμένο: το RCV 5 χρησιμοποιεί έξοδο φωνής για να παρέχει σημαντικές πληροφορίες και να μοιράζεται την τρέχουσα κατάσταση.
- Εάν η ρομποτική σκούπα RCV 5 χρειάζεται βοήθεια ή σέρβις, σε πολλές περιπτώσεις θα σας το πει μέσω φωνητικής εξόδου.
Ελέγχεται εύκολα μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας WLAN
- Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει πολλές από τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με τις μεμονωμένες προτιμήσεις.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείς να διαμορφώσεις το ρομπότ καθαρισμού RCV 5 και να το ελέγξετε από οποιαδήποτε τοποθεσία. Ακόμα κι αν δεν είσαι στο σπίτι.
- Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και μια οθόνη που δείχνει την τρέχουσα πρόοδο καθαρισμού είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής.
Ακριβής χαρτογράφηση με ευέλικτες επιλογές προσαρμογής
- Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει πολλούς χάρτες, π.χ. για πολλαπλούς ορόφους.
- Είναι δυνατό να ορίσεις ζώνες στις οποίες δεν θέλεις να πάει το ρομπότ και να καθαρίσει (π.χ. ξύστρα γάτας, χώροι παιχνιδιού σε παιδικά δωμάτια ή εμπόδια που το ρομπότ δεν μπορεί να παρακάμψει).
- Ορισμός επιλεγμένων περιοχών που πρόκειται να καθαριστούν πολλές φορές, να καθαριστούν με λειτουργία εντατικού καθαρισμού ή να σφουγγαριστούν με περισσότερο νερό.
Ρύθμιση των παραμέτρων καθαρισμού
- Ορισμός διαφορετικών παραμέτρων καθαρισμού στην εφαρμογή, για μεμονωμένες περιοχές δωματίων (π.χ. ισχύς αναρρόφησης ή όγκος νερού, αριθμός καθαρισμών ανά επιφάνεια).
Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- Μπορείς να προγραμματίσεις ώρες καθαρισμού και να δημιουργήσεις σχέδια καθαρισμού μέσω της εφαρμογής.
- Το RCV 5 ξεκινά ανεξάρτητα τα ταξίδια καθαρισμού βάσει προγραμματισμένων ημερομηνιών/ωρών.
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Σε χαλιά με χαμηλό πέλος