Στήριγμα για ηλεκτρική σκούπα

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 440 x 335 x 300