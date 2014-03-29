Ψεκαστήρια

Τεχνολογία ποτιστηριών γεμάτη ιδέες. Η πολλαπλή γκάμα κυκλικών ψεκαστικών της Kärcher παρέχει την κατάλληλη λύση για κάθε κήπο – μεγάλο, μικρό, επίπεδο ή ανισόπεδο. Χάρη στο μοναδικό σύστημα splash guard που διαθέτουν τα ψεκαστικά της κατηγορίας, η ρύθμιση είναι ακόμα πιο εύκολη: δε χρειάζεται πλέον να πηγαίνετε μπρος και πίσω στη βρύση με το ποτιστήρι και μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη θέση για το ποτιστήρι σας σε χρόνο μηδέν - χωρίς πιτσίλισμα! Όλα τα ψεκαστικά της κατηγορίας συνδέονται εύκολα σε λάστιχο κήπου και είναι συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα click-on.