Αντιμετώπισε τους ρύπους με υγιεινό ατμό: Ο Kärcher SC 1 Upright καθαρίζει τα σκληρά δάπεδα αβίαστα και χωρίς ανησυχία. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% όλων των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις σκληρές επιφάνειες. Ενεργοποίησέ τον και ξεκίνα: ο ατμοκαθαριστής θερμαίνεται και είναι έτοιμος για χρήση σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η δεξαμενή καθαρού νερού μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για να γεμίσει. Η αυτόματη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων με κασέτα αφαίρεσης αλάτων στη συσκευή εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αλλαγή του υφάσματος στο ακροφύσιο δαπέδου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά είναι βολική χάρη στο κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο. Απλά πάτησε τη μεγάλη γλωττίδα στο πανί καθαρισμού δαπέδου και τράβηξε τη συσκευή προς τα πάνω. Η στάθμευση και η τοποθέτηση του ατμοκαθαριστή είναι επίσης πολύ βολική: η λεπτή και ελαφριά συσκευή παραμένει όρθια από μόνη της.