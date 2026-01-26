Ατμοκαθαριστής ορθίου τύπου SC 1 Upright
Ελαφρύ, λεπτό και με όρθιο σχεδιασμό: το μοντέλο εισαγωγικής τιμής είναι έτοιμο για χρήση σε μόλις 30 δευτερόλεπτα για ξέγνοιαστο, βαθύ καθαρισμό με ατμό.
Αντιμετώπισε τους ρύπους με υγιεινό ατμό: Ο Kärcher SC 1 Upright καθαρίζει τα σκληρά δάπεδα αβίαστα και χωρίς ανησυχία. Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher απομακρύνει το 99,999% όλων των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις σκληρές επιφάνειες. Ενεργοποίησέ τον και ξεκίνα: ο ατμοκαθαριστής θερμαίνεται και είναι έτοιμος για χρήση σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η δεξαμενή καθαρού νερού μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για να γεμίσει. Η αυτόματη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων με κασέτα αφαίρεσης αλάτων στη συσκευή εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αλλαγή του υφάσματος στο ακροφύσιο δαπέδου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά είναι βολική χάρη στο κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο. Απλά πάτησε τη μεγάλη γλωττίδα στο πανί καθαρισμού δαπέδου και τράβηξε τη συσκευή προς τα πάνω. Η στάθμευση και η τοποθέτηση του ατμοκαθαριστή είναι επίσης πολύ βολική: η λεπτή και ελαφριά συσκευή παραμένει όρθια από μόνη της.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή και κεφαλή δαπέδου με περιστρεφόμενη άρθρωση
- Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτων
- Χάρη στην έξυπνη κεφαλή αφαλάτωσης, τα άλατα αφαιρούνται αμέσως από το νερό.
- Η αφαιρούμενη δεξαμενή γεμίζει εύκολα ανά πάσα στιγμή - για συνεχή ατμό χωρίς να διακόπτετε την εργασία σας.
Σύντομος χρόνος θέρμανσης
- Με χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.9% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|30
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1300
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,2
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- EasyFix Μεγάλο πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης: 2 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix Large
Εξοπλισμός
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Σκληρά δάπεδα