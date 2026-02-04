Χλοοκοπτική μηχανή ρομπότ RCX 6
Χάρη στην κίνηση σε όλους τους τροχούς, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX 6 κυριαρχεί σε δύσκολο έδαφος προστατεύοντας παράλληλα το γκαζόν. Η κοπή χωρίς καλώδιο και πλήρως αυτόματη είναι δυνατή χάρη στο GPS, το RTK και την κάμερα AI.
Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX 6 πλοηγείται χωρίς καλώδιο οριοθέτησης χάρη στο GPS, την κεραία RTK και την κάμερα AI. Η ακριβής τοποθέτηση επιτρέπει την κοπή σε παράλληλες διαδρομές και εξασφαλίζει αποτελεσματική φροντίδα του γκαζόν στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Μπορούν να συντηρηθούν έως και 3000 τετραγωνικά μέτρα γκαζόν χωρίς κόπο. Μπορεί να επιλεγεί και να ρυθμιστεί αυτόματα μέσω της εφαρμογής, ανάλογα με την περιοχή, ύψος κοπής μεταξύ 2 και 10 εκατοστών. Επιπλέον, οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν στην οθόνη LCD. Τα εμπόδια αναγνωρίζονται και αποφεύγονται έξυπνα – η απόσταση εξαρτάται από τον τύπο του εμποδίου. Αυτό επιτρέπει στο RCX 6 να κόβει κοντά σε δέντρα διατηρώντας παράλληλα μια ασφαλή απόσταση από ζώα όπως οι σκαντζόχοιροι. Η κίνηση σε όλους τους τροχούς όχι μόνο κυριαρχεί σε κλίσεις έως και 70%, αλλά εξασφαλίζει επίσης ότι οι στροφές είναι ιδιαίτερα ήπιες για το γκαζόν. Οι περιοχές εργασίας χαρτογραφούνται με τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής ή αυτόματα με αναγνώριση επιφάνειας AI. Η περιοχή εργασίας μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές ζώνες και επίσης να εφοδιαστεί με ζώνες απαγόρευσης εισόδου. Μεμονωμένες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα, τη συμπεριφορά οδήγησης και πολλά άλλα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλοήγηση με GPS και RTK
- Δεν απαιτείται καλώδιο οριοθέτησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρα εγκατάσταση ή χρονοβόρες προσαρμογές καλωδίων.
- Χάρη στην επικοινωνία με τους δορυφόρους και την κεραία RTK, η θέση μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκατοστού για τον ακριβή καθορισμό περιοχών εργασίας.
- Η περιοχή κοπής χαρτογραφείται πολύ απλά με τον άμεσο τηλεχειρισμό του ρομποτικού χλοοκοπτικού.
Κάμερα AI
- Η τρισδιάστατη στερεοσκοπική κάμερα αναγνωρίζει επιφάνειες όπως γρασίδι ή πέτρα και επομένως μπορεί να χαρτογραφήσει ανεξάρτητα την περιοχή κοπής.
- Η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει έξυπνα αντικείμενα και προσαρμόζει τη συμπεριφορά οδήγησης ανάλογα με το εμπόδιο. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό πλησιάζει δέντρα και θάμνους, αλλά διατηρεί μεγάλη απόσταση από ζωντανά πλάσματα.
- Εάν το σήμα GPS είναι αδύναμο, η κάμερα βοηθά στην πλοήγηση, ώστε η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή να οδηγεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
Κούρεμα σε παράλληλη τροχιά
- Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή κουρεύει σε παράλληλες διαδρομές για μέγιστη απόδοση. Η απόσταση μεταξύ των τροχιών μπορεί να προσαρμοστεί.
- Εάν πρέπει να αποφευχθούν τα ίχνη, το ρομποτικό χλοοκοπτικό μπορεί επίσης να αλλάξει κατεύθυνση μετά από κάθε χλοοκοπή ή να επιλέξει μια προσαρμοσμένη γωνία για το κούρεμα.
Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
- Με τους τρεις κινητήριους τροχούς του, το ρομποτικό χλοοκοπτικό μπορεί να ανεβαίνει και να κουρεύει σε κλίσεις έως και 70 τοις εκατό.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να απελευθερωθεί από δύσκολες καταστάσεις.
- Μπορεί να κινηθεί πάνω από υψηλότερα κατώφλια, π.χ. για να μεταβεί μεταξύ δύο περιοχών διαφορετικού ύψους.
Ήπια στροφή
- Η αλληλεπίδραση των τροχών με τον εύκαμπτο κατά 360° πίσω τροχό επιτρέπει στο ρομποτικό χλοοκοπτικό να στρίβει ομαλά και απαλά για να προστατεύει το γρασίδι.
Αυτόματη ρύθμιση του ύψους κοπής
- Το ύψος κοπής μπορεί να επιλεγεί σε ένα ευρύ φάσμα από 2 έως 10 εκατοστά.
- Το ύψος κοπής ρυθμίζεται ηλεκτρονικά με τη ρύθμισή του στην εφαρμογή.
- Για κάθε ζώνη κοπής μπορεί να επιλεγεί διαφορετικό ύψος κοπής, το οποίο το ρομποτικό χλοοκοπτικό ρυθμίζει στη συνέχεια ανεξάρτητα.
Διπλό κατάστρωμα κοπής
- Χάρη στους δύο δίσκους λεπίδων, το ρομποτικό χλοοκοπτικό διαθέτει μεγάλο πλάτος κοπής 35 εκατοστών για ταχύτερο και αποτελεσματικότερο κούρεμα.
Αισθητήρας βροχής
- Το ρομποτικό χλοοκοπτικό χρησιμοποιεί τον αισθητήρα του για να ανιχνεύσει τη βροχή και στη συνέχεια επιστρέφει στο σταθμό φόρτισης μέχρι να στεγνώσει ξανά το γκαζόν.
- Η ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί εάν απαιτείται λειτουργία στη βροχή ή άλλες χρονικές διακοπές.
Οθόνη LCD
- Η μεγάλη οθόνη LCD επιτρέπει την ανάγνωση της κατάστασης του ρομποτικού χλοοκοπτικού από τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.
- Οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μέσω της οθόνης στην ίδια τη συσκευή.
Αυτόματο πρόγραμμα με πολλαπλές ζώνες
- Το ρομποτικό χλοοκοπτικό δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα ανάλογα με την περιοχή και την κατάσταση, το οποίο το RCX 6 εκτελεί στη συνέχεια τακτικά.
- Μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές ζώνες, μεταξύ των οποίων το ρομποτικό χλοοκοπτικό μπορεί να μεταβαίνει ανεξάρτητα και επιλεκτικά.
- Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί, π.χ. για να αποφεύγεται η οδήγηση σε μια συγκεκριμένη ζώνη κοπής σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Επιδόσεις περιοχής (m²)
|3000
|Τύπος χλοοκοπτικού μηχανήματος
|Ελεύθερα αιωρούμενες λεπίδες
|Αριθμός λεπίδων
|6
|Πλάτος κοπής (cm)
|35
|Ύψος κοπής (cm)
|2 / 10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 70
|Εφαρμογή κοπής
|Εδαφοκάλυψη
|Τεχνολογία πλοήγησης
|GPS / RTK / Κάμερα AI
|Τύπος κάμερας
|Στερεοφωνικό 3D
|Ορισμός της περιοχής κοπής
|Εντοπισμός GPS / Ανίχνευση γρασιδιού
|Στενότερο πλάτος διαδρόμου (cm)
|80
|Αριθμός ζωνών κοπής (Τεμάχιο(α))
|max. 10
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|18
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|5
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|5
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|60
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Διαστάσεις ρομπότ (Μ x Π x Υ) (mm)
|735 x 510 x 270
|Βάρος ρομπότ (kg)
|14,4
|Διάρκεια κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας (min)
|75
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|29,8
Πεδίο προμήθειας
- Σταθμός φόρτισης
- Κεραία RTK
- Γειωτήρες για τη στερέωση του σταθμού φόρτισης: 8 Τεμάχιο(α)
- Σφήνες γείωσης για τη στερέωση της κεραίας RTK: 4 Τεμάχιο(α)
- Βίδες για την τοποθέτηση της κεραίας RTK: 4 Τεμάχιο(α)
- Μαχαίρια και βίδες: 18 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα πλοήγησης: Συστηματικές λωρίδες
- Ζώνες απαγόρευσης
- Λειτουργία κοπής άκρων
- Τεχνολογία αισθητήρων: Οπτικός αισθητήρας/ Αισθητήρας βροχής/ Αισθητήρας ανύψωσης/ Αισθητήρας κατά της κλίσης/ Αισθητήρας πρόσκρουσης
- LoRa®
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Σύνδεση μέσω WLAN
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
- Κλείδωμα με κωδικό PIN
- Ενημέρωση υλικολογισμικού OTA
- Πλωτό κατάστρωμα κοπής
- Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
- Οθόνη
- καθυστέρηση βροχής
- Αριθμός τροχών: 3 Τεμάχιο(α)
- Προβολείς
- Λαβή μεταφοράς
- Προστασία από κλοπή
Πεδία εφαρμογής
- Χλοοτάπητες όλων των τύπων με ύψος χόρτου έως 10 cm και κλίση έως 70 τοις εκατό