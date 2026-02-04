Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX 6 πλοηγείται χωρίς καλώδιο οριοθέτησης χάρη στο GPS, την κεραία RTK και την κάμερα AI. Η ακριβής τοποθέτηση επιτρέπει την κοπή σε παράλληλες διαδρομές και εξασφαλίζει αποτελεσματική φροντίδα του γκαζόν στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Μπορούν να συντηρηθούν έως και 3000 τετραγωνικά μέτρα γκαζόν χωρίς κόπο. Μπορεί να επιλεγεί και να ρυθμιστεί αυτόματα μέσω της εφαρμογής, ανάλογα με την περιοχή, ύψος κοπής μεταξύ 2 και 10 εκατοστών. Επιπλέον, οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να διαβαστούν και να ρυθμιστούν στην οθόνη LCD. Τα εμπόδια αναγνωρίζονται και αποφεύγονται έξυπνα – η απόσταση εξαρτάται από τον τύπο του εμποδίου. Αυτό επιτρέπει στο RCX 6 να κόβει κοντά σε δέντρα διατηρώντας παράλληλα μια ασφαλή απόσταση από ζώα όπως οι σκαντζόχοιροι. Η κίνηση σε όλους τους τροχούς όχι μόνο κυριαρχεί σε κλίσεις έως και 70%, αλλά εξασφαλίζει επίσης ότι οι στροφές είναι ιδιαίτερα ήπιες για το γκαζόν. Οι περιοχές εργασίας χαρτογραφούνται με τηλεχειρισμό μέσω εφαρμογής ή αυτόματα με αναγνώριση επιφάνειας AI. Η περιοχή εργασίας μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές ζώνες και επίσης να εφοδιαστεί με ζώνες απαγόρευσης εισόδου. Μεμονωμένες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα, τη συμπεριφορά οδήγησης και πολλά άλλα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της εφαρμογής.