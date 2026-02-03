Εντυπωσιακή απόδοση: το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 2 που λειτουργεί με μπαταρία είναι μια ελαφριά, αλλά ισχυρή συσκευή για την αφαίρεση περιστασιακών ρύπων, όπως ψίχουλα, σκόνη και τρίχες από έπιπλα, δάπεδα και αυτοκίνητα. Ο συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός σημαίνει ότι το σκουπάκι είναι επίσης εύκολο στη χρήση και στην αποθήκευση. Επιπλέον, το πλενόμενο σύστημα φίλτρου δύο σταδίων, που περιλαμβάνει ένα λεπτό χαλύβδινο πλέγμα για χονδροειδείς ρύπους και τρίχες και το φίλτρο HEPA (EN 1822:1998), διασφαλίζει ότι ο αέρας εξαγωγής είναι εξαιρετικά καθαρός.