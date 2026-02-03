Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός CVH 2
Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 2 που λειτουργεί με μπαταρία είναι ελαφρύ και συμπαγές και ιδιαίτερα κατάλληλο ως αξιόπιστος βοηθός για καθημερινές εργασίες καθαρισμού στην κουζίνα, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και το αυτοκίνητο.
Εντυπωσιακή απόδοση: το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 2 που λειτουργεί με μπαταρία είναι μια ελαφριά, αλλά ισχυρή συσκευή για την αφαίρεση περιστασιακών ρύπων, όπως ψίχουλα, σκόνη και τρίχες από έπιπλα, δάπεδα και αυτοκίνητα. Ο συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός σημαίνει ότι το σκουπάκι είναι επίσης εύκολο στη χρήση και στην αποθήκευση. Επιπλέον, το πλενόμενο σύστημα φίλτρου δύο σταδίων, που περιλαμβάνει ένα λεπτό χαλύβδινο πλέγμα για χονδροειδείς ρύπους και τρίχες και το φίλτρο HEPA (EN 1822:1998), διασφαλίζει ότι ο αέρας εξαγωγής είναι εξαιρετικά καθαρός.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφρύ και με compact διαστάσειςΕκτελέστε εύκολα μικρές καθημερινές εργασίες καθαρισμού.
Έτοιμο για άμεση χρήσηΜπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την απλή χρήση των εξαρτημάτων.
Φίλτρο 2 σταδίωνΙδανικός συνδυασμός λεπτού ατσάλινο πλέγμα για χονρδοειδείς ρύπους και τρίχες, καθώς και το φίλτρο HEPA (EN 1822:1998).
Υψηλή ποιότητα καθαρισμού
- Βέλτιστη ισχύς αναρρόφησης για όλους τους τύπους μικρότερων εργασιών καθαρισμού.
Πλενόμενο φίλτρο και δοχείο σκόνης
- Καθαρίζεται εύκολα κάτω από τρεχούμενο νερό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Πρακτικά αξεσουάρ
- Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|0,15
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|70
|Διάρκεια λειτουργίας στη χαμηλή ρύθμιση (min)
|10
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|7,2
|Τάση (V)
|7,2
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (h)
|4
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: 5 V / 2 A USB + προσαρμογέας (1 από το καθένα)
- Ακροφύσιο σχισμής 2 σε 1
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα
- Εσωτερικό οχήματος