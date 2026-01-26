Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5

Για αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό: Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5 είναι γρήγορα έτοιμο για χρήση και διαθέτει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού στους μικρότερους χώρους.

Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5 είναι μια ιδανική συσκευή ενδιάμεσου καθαρισμού για σκληρά δάπεδα και χαλιά. Το KB 5 τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε συμπαγή σχεδιασμό. Αυτό το ελαφρύ και μικρό σκουπάκι μπαταρίας απομακρύνει πλήρως τους ορατούς ρύπους με τη βούρτσα γενικής χρήσης που διαθέτει. Χάρη στην εύκαμπτη διπλή άρθρωσή του, μπορεί να χωρέσει αβίαστα ανάμεσα σε καρέκλες και κάτω από έπιπλα, καθαρίζει χωρίς προβλήματα τις σκάλες και σκουπίζει αποτελεσματικά μέχρι τις άκρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργονομική εργασία χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις και διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης καθώς και βολικό δοχείο απορριμμάτων που μπορεί να αφαιρεθεί από το πλάι.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5: Adaptive Cleaning σύστημα
Adaptive Cleaning σύστημα
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5: Το δοχείο απορριμάτων είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να κουμπωθεί
Το δοχείο απορριμάτων είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να κουμπωθεί
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5: Διπλή ευέλικτη άρθρωση
Διπλή ευέλικτη άρθρωση
Αυτόματο σύστημα on/off
Βούρτσα universal
Η βούρτσα γενικής χρήσης είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί
Τεχνολογία μπαταρίας λιθίου
Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
Θέση στάθμευσης
Χαμηλό βάρος
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλάτος εργασίας βούρτσας γενικής χρήσης (mm) 210
Χωρητικότητα κάδου (ml) 370
Τάση μπαταρίας (V) 3,6
Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε σκληρά δάπεδα (min) 30
Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χαλιά (min) 20
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση (V) 100 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Χρώμα άσπρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,8
Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg) 1,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 215 x 230 x 1120

Πεδίο προμήθειας

  • Φορτιστής

Εξοπλισμός

  • Βούρτσα universal: αφαιρούμενο
Πεδία εφαρμογής
  • Σκληρά δάπεδα
  • Χαλιά
  • Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
  • Σκαλιά