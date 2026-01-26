Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5
Για αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό: Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5 είναι γρήγορα έτοιμο για χρήση και διαθέτει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού στους μικρότερους χώρους.
Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5 είναι μια ιδανική συσκευή ενδιάμεσου καθαρισμού για σκληρά δάπεδα και χαλιά. Το KB 5 τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε συμπαγή σχεδιασμό. Αυτό το ελαφρύ και μικρό σκουπάκι μπαταρίας απομακρύνει πλήρως τους ορατούς ρύπους με τη βούρτσα γενικής χρήσης που διαθέτει. Χάρη στην εύκαμπτη διπλή άρθρωσή του, μπορεί να χωρέσει αβίαστα ανάμεσα σε καρέκλες και κάτω από έπιπλα, καθαρίζει χωρίς προβλήματα τις σκάλες και σκουπίζει αποτελεσματικά μέχρι τις άκρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργονομική εργασία χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις και διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης καθώς και βολικό δοχείο απορριμμάτων που μπορεί να αφαιρεθεί από το πλάι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Adaptive Cleaning σύστημα
Το δοχείο απορριμάτων είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να κουμπωθεί
Διπλή ευέλικτη άρθρωση
Αυτόματο σύστημα on/off
Βούρτσα universal
Η βούρτσα γενικής χρήσης είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί
Τεχνολογία μπαταρίας λιθίου
Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
Θέση στάθμευσης
Χαμηλό βάρος
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλάτος εργασίας βούρτσας γενικής χρήσης (mm)
|210
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|370
|Τάση μπαταρίας (V)
|3,6
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε σκληρά δάπεδα (min)
|30
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χαλιά (min)
|20
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,8
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής
Εξοπλισμός
- Βούρτσα universal: αφαιρούμενο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Χαλιά
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Σκαλιά