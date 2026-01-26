Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου KB 5 είναι μια ιδανική συσκευή ενδιάμεσου καθαρισμού για σκληρά δάπεδα και χαλιά. Το KB 5 τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε συμπαγή σχεδιασμό. Αυτό το ελαφρύ και μικρό σκουπάκι μπαταρίας απομακρύνει πλήρως τους ορατούς ρύπους με τη βούρτσα γενικής χρήσης που διαθέτει. Χάρη στην εύκαμπτη διπλή άρθρωσή του, μπορεί να χωρέσει αβίαστα ανάμεσα σε καρέκλες και κάτω από έπιπλα, καθαρίζει χωρίς προβλήματα τις σκάλες και σκουπίζει αποτελεσματικά μέχρι τις άκρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργονομική εργασία χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις και διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης καθώς και βολικό δοχείο απορριμμάτων που μπορεί να αφαιρεθεί από το πλάι.