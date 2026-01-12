Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 18-30
Ελαφρύ αλυσοπρίονο CNS 18-30 με σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς εργαλεία.Απλό στη χρήση, ευέλικτο και ιδανικό για συντήρηση δέντρων, το . Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Χάρη στο χαμηλό βάρος και το ιδανικό μήκος των λεπίδων, το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 18-30 της Kärcher είναι ιδανικό για άνετη και ευέλικτη χρήση κατά τη συντήρηση δέντρων. Η εξαιρετική ταχύτητα αλυσίδας κάνει τις εργασίες κοπής γρήγορες και πιο εύκολες. Το σύστημα τεντώματος αλυσίδας, το οποίο δεν απαιτεί εργαλεία, και η αυτόματη λίπανση αλυσίδας καθιστούν το αλυσοπρίονο μπαταρίας εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Ο συνδυασμός του φρένου του αλυσοπρίονου και του ξεκλειδώματος δύο παραγόντων είναι αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα ασφαλές. Το σώμα του μηχανήματος, η λεπίδα, η αλυσίδα, η προστατευτική λεπίδα και μια φιάλη λαδιού περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλείαΗ αλυσίδα είναι απλά τεντωμένη χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.
Αυτόματη λίπανση αλυσίδαςΓια εύκολη συντήρηση του αλυσοπρίονου μπαταρίας.
Προστατευτικό ανάκρουσηςΗ αλυσίδα σταματάει αμέσως - για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση ανάκρουσης.
Προφυλακτήρες
- Ασφαλής οδήγηση και ακριβή δόντια, επειδή το αλυσοπρίονο συνδέεται με το υλικό που πρόκειται να κοπεί.
Κορυφαία ταχύτητα
- Ταχύτητα αλυσίδας 10 m/s - για γρήγορη εργασία κοπής.
Διάφορες εφαρμογές
- Η λεπίδα μήκους 30 εκατοστών είναι ευπροσάρμοστη.
Κλειδαριά ασφαλείας
- Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του αλυσοπρίονου.
Διαφανή δεξαμενή λαδιού
- Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν τη στάθμη λαδιού σε ένα διαφανές παράθυρο.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ράβδος-οδηγός (cm)
|30
|Ταχύτητα αλυσίδας (m/s)
|10
|Κλίση αλυσίδας
|3/8" LP
|Μέτρηση αλυσίδας
|1.1 mm / 0.043"
|Αριθμός συνδέσμων κίνησης
|45
|Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (ml)
|200
|Εγγυημένο επίπεδο θορύβου (dB(A))
|101
|Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø κλαδιά: 10 εκ
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ράβδος-οδηγός
- Αλυσίδα πριονιού
- Δοχείο λαδιού
Εξοπλισμός
- προστασία αλυσίδας
- Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Φρένο αλυσίδας
- Ένδειξη στάθμης λαδιού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κλαδιά
- Καυσόξυλα
- Φύτευση μικρών δέντρων