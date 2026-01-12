Χάρη στο χαμηλό βάρος και το ιδανικό μήκος των λεπίδων, το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 18-30 της Kärcher είναι ιδανικό για άνετη και ευέλικτη χρήση κατά τη συντήρηση δέντρων. Η εξαιρετική ταχύτητα αλυσίδας κάνει τις εργασίες κοπής γρήγορες και πιο εύκολες. Το σύστημα τεντώματος αλυσίδας, το οποίο δεν απαιτεί εργαλεία, και η αυτόματη λίπανση αλυσίδας καθιστούν το αλυσοπρίονο μπαταρίας εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Ο συνδυασμός του φρένου του αλυσοπρίονου και του ξεκλειδώματος δύο παραγόντων είναι αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα ασφαλές. Το σώμα του μηχανήματος, η λεπίδα, η αλυσίδα, η προστατευτική λεπίδα και μια φιάλη λαδιού περιλαμβάνονται στη συσκευασία.