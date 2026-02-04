Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35
Το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35 είναι ιδανικό για απαιτητικές εργασίες συντήρησης δέντρων.Με γρήγορη ταχύτητα αλυσίδας και μεγάλη λάμα. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Ακόμα και τα χοντρά κλαδιά δεν αποτελούν πρόβλημα για το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35, χάρη στην εξαιρετική ταχύτητα και το βέλτιστο πλάτος κοπής. Το σύστημα τεντώματος της αλυσίδας, το οποίο δεν απαιτεί εργαλεία, και η αυτόματη λίπανση της αλυσίδας κάνουν τη λειτουργία εξαιρετικά απλή - είτε για επαγγελματίες είτε για αρχάριους. Το φρένο του αλυσοπρίονου και το σύστημα δύο διακοπτών εξασφαλίζουν πάντα ασφάλεια κατά τη χρήση. Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία: αλυσοπρίονο μπαταρίας, λάμα, αλυσίδα, προστατευτικό λάμας και φιάλη λαδιού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλείαΗ αλυσίδα είναι απλά τεντωμένη χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.
Αυτόματη λίπανση αλυσίδαςΓια εύκολη συντήρηση του αλυσοπρίονου μπαταρίας.
Προστατευτικό ανάκρουσηςΗ αλυσίδα σταματάει αμέσως - για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση ανάκρουσης.
Προφυλακτήρες
- Ασφαλής οδήγηση και ακριβή δόντια, επειδή το αλυσοπρίονο συνδέεται με το υλικό που πρόκειται να κοπεί.
Κορυφαία ταχύτητα
- Ταχύτητα υψηλής αλυσίδας 21 m/s - για γρήγορη εργασία κοπής.
Διάφορες εφαρμογές
- Πριόνι λεπίδας 35 εκατοστών - ιδανικό για όλες τις συμβατικές εφαρμογές.
Κλειδαριά ασφαλείας
- Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του αλυσοπρίονου.
Διαφανή δεξαμενή λαδιού
- Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν τη στάθμη λαδιού σε ένα διαφανές παράθυρο.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ράβδος-οδηγός (cm)
|35
|Ταχύτητα αλυσίδας (m/s)
|21
|Κλίση αλυσίδας
|3/8" LP
|Μέτρηση αλυσίδας
|1.1 mm / 0.043"
|Αριθμός συνδέσμων κίνησης
|52
|Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (ml)
|190
|Εγγυημένο επίπεδο θορύβου (dB(A))
|104
|Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø κλαδιά: 10 εκ
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ράβδος-οδηγός
- Αλυσίδα πριονιού
- Δοχείο λαδιού
Εξοπλισμός
- προστασία αλυσίδας
- Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Φρένο αλυσίδας
- Ένδειξη στάθμης λαδιού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κλαδιά
- Καυσόξυλα
- Φύτευση μικρών δέντρων