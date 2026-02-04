Ακόμα και τα χοντρά κλαδιά δεν αποτελούν πρόβλημα για το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35, χάρη στην εξαιρετική ταχύτητα και το βέλτιστο πλάτος κοπής. Το σύστημα τεντώματος της αλυσίδας, το οποίο δεν απαιτεί εργαλεία, και η αυτόματη λίπανση της αλυσίδας κάνουν τη λειτουργία εξαιρετικά απλή - είτε για επαγγελματίες είτε για αρχάριους. Το φρένο του αλυσοπρίονου και το σύστημα δύο διακοπτών εξασφαλίζουν πάντα ασφάλεια κατά τη χρήση. Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία: αλυσοπρίονο μπαταρίας, λάμα, αλυσίδα, προστατευτικό λάμας και φιάλη λαδιού.