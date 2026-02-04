Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35

Το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35 είναι ιδανικό για απαιτητικές εργασίες συντήρησης δέντρων.Με γρήγορη ταχύτητα αλυσίδας και μεγάλη λάμα. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.

Ακόμα και τα χοντρά κλαδιά δεν αποτελούν πρόβλημα για το αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35, χάρη στην εξαιρετική ταχύτητα και το βέλτιστο πλάτος κοπής. Το σύστημα τεντώματος της αλυσίδας, το οποίο δεν απαιτεί εργαλεία, και η αυτόματη λίπανση της αλυσίδας κάνουν τη λειτουργία εξαιρετικά απλή - είτε για επαγγελματίες είτε για αρχάριους. Το φρένο του αλυσοπρίονου και το σύστημα δύο διακοπτών εξασφαλίζουν πάντα ασφάλεια κατά τη χρήση. Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία: αλυσοπρίονο μπαταρίας, λάμα, αλυσίδα, προστατευτικό λάμας και φιάλη λαδιού.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35: Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία
Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία
Η αλυσίδα είναι απλά τεντωμένη χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.
Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35: Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Για εύκολη συντήρηση του αλυσοπρίονου μπαταρίας.
Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35: Προστατευτικό ανάκρουσης
Προστατευτικό ανάκρουσης
Η αλυσίδα σταματάει αμέσως - για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση ανάκρουσης.
Προφυλακτήρες
  • Ασφαλής οδήγηση και ακριβή δόντια, επειδή το αλυσοπρίονο συνδέεται με το υλικό που πρόκειται να κοπεί.
Κορυφαία ταχύτητα
  • Ταχύτητα υψηλής αλυσίδας 21 m/s - για γρήγορη εργασία κοπής.
Διάφορες εφαρμογές
  • Πριόνι λεπίδας 35 εκατοστών - ιδανικό για όλες τις συμβατικές εφαρμογές.
Κλειδαριά ασφαλείας
  • Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του αλυσοπρίονου.
Διαφανή δεξαμενή λαδιού
  • Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν τη στάθμη λαδιού σε ένα διαφανές παράθυρο.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
  • Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
  • Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
  • Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Ράβδος-οδηγός (cm) 35
Ταχύτητα αλυσίδας (m/s) 21
Κλίση αλυσίδας 3/8" LP
Μέτρηση αλυσίδας 1.1 mm / 0.043"
Αριθμός συνδέσμων κίνησης 52
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (ml) 190
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου (dB(A)) 104
Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,6
Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
Κίνηση Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 36
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές) max. 200 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) max. 50 (5,0 Ah)
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 4,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø κλαδιά: 10 εκ

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Ράβδος-οδηγός
  • Αλυσίδα πριονιού
  • Δοχείο λαδιού

Εξοπλισμός

  • προστασία αλυσίδας
  • Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία
  • Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
  • Φρένο αλυσίδας
  • Ένδειξη στάθμης λαδιού
Αλυσοπρίονο μπαταρίας CNS 36-35
Πεδία εφαρμογής
  • Κλαδιά
  • Καυσόξυλα
  • Φύτευση μικρών δέντρων
