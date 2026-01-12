Κονταροπρίονο μπαταρίας PSW 18-20 Battery
Το μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 μπορεί εύκολα να φτάσει σε οποιοδήποτε κλαδί σε ύψη έως 4 μέτρα. Για ασφαλή, βολική συντήρηση δέντρων. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Χάρη στην πρακτική προέκτασή του, το μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 Battery είναι ιδανικό για τη συντήρηση ψηλών δέντρων. Η βελτιστοποιημένη γωνία 30° της λεπίδας επιτρέπει το πρακτικό κόψιμο κλαδιών σε ύψος έως και 4 μέτρα, ενώ ο χειριστής παραμένει ασφαλής στο έδαφος. Η απλή τάνυση της αλυσίδας και η αυτόματη λίπανσή της διευκολύνουν τον χειρισμό της. Ο ιμάντας ώμου που διατίθεται διευκολύνει τη χρήση του μπαταριοκίνητου κονταροπρίονου, ακόμα και όταν λειτουργεί για παρατεταμένες περιόδους. Στην παράδοση περιλαμβάνεται η συσκευή, η λεπίδα, η αλυσίδα, το προστατευτικό λεπίδας, ο ιμάντας ώμου, το εξαγωνικό κλειδί για την τάνυση της αλυσίδας και ένα δοχείο λάδι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη τάνυση αλυσίδαςΒίδα με εύκολη πρόσβαση για την τάνυση της αλυσίδας.
Αυτόματη λίπανση αλυσίδαςΓια χαμηλό κόστος συντήρησης του κονταροπρίονου.
Βιδωτός ταχυσύνδεσμοςΔυνατότητα αποσυναρμολόγησης του κονταροπρίονου σε τρία μέρη για εύκολη αποθήκευση.
Πρακτικός ιμάντας ώμου
- Βέλτιστη κατανομή βάρους για τη μείωση της πίεσης που ασκείται στα χέρια και τους ώμους των χρηστών.
Πόλος επέκτασης
- Κατασκευασμένο από ελαφρύ υαλόνημα για την ξεκούραστη κοπή κλαδιών σε ύψος έως και 4 μέτρα.
Γάντζος σταθεροποίησης
- Για πριόνισμα κλαδιών με ασφάλεια και ακρίβεια.
Λεπίδα με βελτιστοποιημένη γωνία 30°
- Για εύκολη εργασία από το έδαφος.
Κλειδαριά ασφαλείας
- Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του κονταροπρίονου.
Διαφανή δεξαμενή λαδιού
- Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τη στάθμη λαδιού από ένα διαφανές παράθυρο επιθεώρησης.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ράβδος-οδηγός (cm)
|20
|Γωνία κοπής (°)
|30
|Ταχύτητα αλυσίδας (m/s)
|5,5
|Κλίση αλυσίδας
|3/8" LP
|Μέτρηση αλυσίδας
|1.1 mm / 0.043"
|Αριθμός συνδέσμων κίνησης
|33
|Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (ml)
|50
|Εγγυημένο επίπεδο θορύβου (dB(A))
|95
|Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Μήκος με πόλο επέκτασης (m)
|2,9
|Μήκος χωρίς πόλο επέκτασης (m)
|2
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø κλαδιά: 5 cm
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ράβδος-οδηγός
- Αλυσίδα πριονιού
- Δοχείο λαδιού
- Ιμάντας για τον ώμο
- Κλειδί Allen για την τάνυση της αλυσίδας
Εξοπλισμός
- προστασία αλυσίδας
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Ένδειξη στάθμης λαδιού
Πεδία εφαρμογής
- Ψηλότερα κλαδιά
- Φύτευση μικρών δέντρων