Χάρη στην πρακτική προέκτασή του, το μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 Battery είναι ιδανικό για τη συντήρηση ψηλών δέντρων. Η βελτιστοποιημένη γωνία 30° της λεπίδας επιτρέπει το πρακτικό κόψιμο κλαδιών σε ύψος έως και 4 μέτρα, ενώ ο χειριστής παραμένει ασφαλής στο έδαφος. Η απλή τάνυση της αλυσίδας και η αυτόματη λίπανσή της διευκολύνουν τον χειρισμό της. Ο ιμάντας ώμου που διατίθεται διευκολύνει τη χρήση του μπαταριοκίνητου κονταροπρίονου, ακόμα και όταν λειτουργεί για παρατεταμένες περιόδους. Στην παράδοση περιλαμβάνεται η συσκευή, η λεπίδα, η αλυσίδα, το προστατευτικό λεπίδας, ο ιμάντας ώμου, το εξαγωνικό κλειδί για την τάνυση της αλυσίδας και ένα δοχείο λάδι.