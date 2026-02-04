Ιδανικό για τέλειες κοπές στον κήπο: το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας 36 V HGE 36-60. Χάρη στον έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος, ανάλογα με την εφαρμογή. Επιπλέον, η λειτουργία του πριονίσματος κάνει το κόψιμο των παχύτερων κλαδιών εύκολο. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η λαβή, η οποία μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλές αυξήσεις, εμποδίζοντας έτσι τα χέρια και τους ώμους να κουραστούν. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: το σάρωθρο θάμνων το οποίο μεταφέρει τα κομμένα κομμάτια τα οποία διαφορετικά θα πέσουν στο φράκτη, απευθείας κατά μήκος του εδάφους. Η λεπίδα που έχει κοπεί με λέιζερ και είναι διαμαντοτροχισμένη επιτυγχάνει ακριβή αποτελέσματα κοπής κάθε φορά. Το πρόσθετο προστατευτικό λεπίδας εμποδίζει τη ζημιά στα κτίρια και τα δάπεδα, καθώς και στην ίδια την λεπίδα. Το άνοιγμα όρθιας τοποθετησης που είναι ενσωματωμένο στο προστατευτικό λεπίδας επιτρέπει επίσης την αποθήκευση στον τοίχο. Διαθέτει επίσης σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος, έτσι ώστε να μπορείτε να εργάζεστε χωρίς διακοπές. Δεν συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής στη συσκευασία.