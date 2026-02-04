Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας HGE 36-60
Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη λαβή 180°, σάρωθρο αποκομμάτων και έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων. Δεν συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής.
Ιδανικό για τέλειες κοπές στον κήπο: το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας 36 V HGE 36-60. Χάρη στον έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος, ανάλογα με την εφαρμογή. Επιπλέον, η λειτουργία του πριονίσματος κάνει το κόψιμο των παχύτερων κλαδιών εύκολο. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η λαβή, η οποία μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλές αυξήσεις, εμποδίζοντας έτσι τα χέρια και τους ώμους να κουραστούν. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: το σάρωθρο θάμνων το οποίο μεταφέρει τα κομμένα κομμάτια τα οποία διαφορετικά θα πέσουν στο φράκτη, απευθείας κατά μήκος του εδάφους. Η λεπίδα που έχει κοπεί με λέιζερ και είναι διαμαντοτροχισμένη επιτυγχάνει ακριβή αποτελέσματα κοπής κάθε φορά. Το πρόσθετο προστατευτικό λεπίδας εμποδίζει τη ζημιά στα κτίρια και τα δάπεδα, καθώς και στην ίδια την λεπίδα. Το άνοιγμα όρθιας τοποθετησης που είναι ενσωματωμένο στο προστατευτικό λεπίδας επιτρέπει επίσης την αποθήκευση στον τοίχο. Διαθέτει επίσης σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος, έτσι ώστε να μπορείτε να εργάζεστε χωρίς διακοπές. Δεν συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίωνΑνάλογα με την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος. Επίπεδο 1: υψηλή ταχύτητα. Ιδανικό για ακριβείς περικοπές στο περίγραμμα. Επίπεδο 2: υψηλή ισχύς. Ιδανικό για κοπή παχύτερων κλαδιών και πυκνών φράχτων.
Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβήΗ λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά στάδια για να παρέχει μια άνετη θέση εργασίας.
Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτηΒολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.
Λειτουργία πριονίσματος
- Ιδιαίτερα πρακτικό για φράκτες με περιστασιακά παχύτερα κλαδιά.
Λεπίδα κομμένη με λέιζερ και ακονισμένη με διαμάντια
- Η λεπίδα εξασφαλίζει ένα ακριβές αποτέλεσμα κοπής.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Για ευχάριστη και ασφαλή συγκράτηση κατά τη διάρκεια μακρύτερων περιόδων εργασίας.
Προστατευτικό ελέγχου
- Προστατεύει τη λεπίδα και αποτρέπει τη φθορά των κτιρίων και των δαπέδων.
- Με ενσωματωμένη ανάρτηση για πρακτική αποθήκευση στον τοίχο.
Κύκλωμα ασφαλείας 2 χεριών
- Ενάντια στην ακούσια εκκίνηση του μπορντουροψάλιδου.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Μήκος λεπίδας (cm)
|60
|Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια (mm)
|26
|Προσαρμογή ταχύτητας
|ναι
|Επίπεδα ταχύτητας
|2
|Ταχύτητα λεπίδας (Κοπές ανά λεπτό)
|Επίπεδο 1: 2700 / Επίπεδο 2: 760
|Τύπος λεπίδας κοπής
|κομμένη με λέιζερ, διαμαντοακονισμένη λεπίδα
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Ύψος αντιστάθμισης: 1 m, μία κοπή σε επίπεδο 1
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Προστατευτικό λεπίδας
- Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη
Εξοπλισμός
- Λαβή: περιστρεφόμενο
- Λειτουργία πριονίσματος
- Προστατευτικό ελέγχου
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Φράχτες, θάμνοι
- Θάμνοι