Το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 36-60 Set της Kärcher είναι ένα πραγματικά δυνατό εργαλείο. Χάρη στον έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος, ανάλογα με την εφαρμογή. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά σημεία και έτσι εξασφαλίζει την άνεση σου σε κάθε θέση εργασίας - όλα χωρίς να κουραστούν τα χέρια ή οι ώμοι σου, για παράδειγμα, όταν κάνεις κάθετες κοπές. Το σάρωθρο αποκομμάτων είναι εξαιρετικά πρακτικό. Εξασφαλίζει ότι τα κομμένα φύλλα, τα οποία διαφορετικά θα πέσουν στο φράκτη, μπορούν εύκολα να πέσουν στο εδάφος. Η λεπίδα που έχει κοπεί με λέιζερ και είναι διαμαντοτροχισμένη αφήνει πολύ ακριβή αποτελέσματα κοπής. Το πρόσθετο προστατευτικό λεπίδας εμποδίζει τη ζημιά στα κτίρια και τα δάπεδα, καθώς και στην ίδια τη λεπίδα, ενώ το ενσωματωμένο άνοιγμα όρθιας τοποθέτησης εξασφαλίζει εξοικονόμηση χώρου στον τοίχο. Η λειτουργία του πριονίσματος κάνει εύκολη την κοπή ακόμα και πιο παχιών κλαδιών και το σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς διακοπές. Μία μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.