Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας HGE 36-60 Set
Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 36-60 Set με περιστρεφόμενη λαβή και δύο επίπεδα ελέγχου ταχύτητας. Ικανοποιεί κάθε απαίτηση. Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 36-60 Set της Kärcher είναι ένα πραγματικά δυνατό εργαλείο. Χάρη στον έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος, ανάλογα με την εφαρμογή. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά σημεία και έτσι εξασφαλίζει την άνεση σου σε κάθε θέση εργασίας - όλα χωρίς να κουραστούν τα χέρια ή οι ώμοι σου, για παράδειγμα, όταν κάνεις κάθετες κοπές. Το σάρωθρο αποκομμάτων είναι εξαιρετικά πρακτικό. Εξασφαλίζει ότι τα κομμένα φύλλα, τα οποία διαφορετικά θα πέσουν στο φράκτη, μπορούν εύκολα να πέσουν στο εδάφος. Η λεπίδα που έχει κοπεί με λέιζερ και είναι διαμαντοτροχισμένη αφήνει πολύ ακριβή αποτελέσματα κοπής. Το πρόσθετο προστατευτικό λεπίδας εμποδίζει τη ζημιά στα κτίρια και τα δάπεδα, καθώς και στην ίδια τη λεπίδα, ενώ το ενσωματωμένο άνοιγμα όρθιας τοποθέτησης εξασφαλίζει εξοικονόμηση χώρου στον τοίχο. Η λειτουργία του πριονίσματος κάνει εύκολη την κοπή ακόμα και πιο παχιών κλαδιών και το σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς διακοπές. Μία μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίωνΑνάλογα με την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος. Επίπεδο 1: υψηλή ταχύτητα. Ιδανικό για ακριβείς περικοπές στο περίγραμμα. Επίπεδο 2: υψηλή ισχύς. Ιδανικό για κοπή παχύτερων κλαδιών και πυκνών φράχτων.
Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβήΗ λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά στάδια για να παρέχει μια άνετη θέση εργασίας.
Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτηΒολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.
Λειτουργία πριονίσματος
- Ιδιαίτερα πρακτικό για φράκτες με περιστασιακά παχύτερα κλαδιά.
Λεπίδα κομμένη με λέιζερ και ακονισμένη με διαμάντια
- Η λεπίδα εξασφαλίζει ένα ακριβές αποτέλεσμα κοπής.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Για ευχάριστη και ασφαλή συγκράτηση κατά τη διάρκεια μακρύτερων περιόδων εργασίας.
Προστατευτικό ελέγχου
- Προστατεύει τη λεπίδα και αποτρέπει τη φθορά των κτιρίων και των δαπέδων.
- Με ενσωματωμένη ανάρτηση για πρακτική αποθήκευση στον τοίχο.
Κύκλωμα ασφαλείας 2 χεριών
- Ενάντια στην ακούσια εκκίνηση του μπορντουροψάλιδου.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Μήκος λεπίδας (cm)
|60
|Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια (mm)
|26
|Προσαρμογή ταχύτητας
|ναι
|Επίπεδα ταχύτητας
|2
|Ταχύτητα λεπίδας (Κοπές ανά λεπτό)
|Επίπεδο 1: 2700 / Επίπεδο 2: 760
|Τύπος λεπίδας κοπής
|κομμένη με λέιζερ, διαμαντοακονισμένη λεπίδα
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|48 / 78
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Ύψος αντιστάθμισης: 1 m, μία κοπή σε επίπεδο 1
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power (1 τμχ.)
- Προστατευτικό λεπίδας
- Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη
Εξοπλισμός
- Λαβή: περιστρεφόμενο
- Λειτουργία πριονίσματος
- Προστατευτικό ελέγχου
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Φράχτες, θάμνοι
- Θάμνοι