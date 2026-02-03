Ο εύχρηστη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 2 Spot είναι ο ιδανικός βοηθός για την άμεση και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινα έπιπλα και επιφάνειες. Η SE 2 Spot καταπολεμά γρήγορα τη βρωμιά και τις οσμές, αφαιρώντας αποτελεσματικά λεκέδες από τρόφιμα και ποτά, για παράδειγμα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση και καταλαμβάνει λίγο χώρο όταν αποθηκεύεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι γρήγορα έτοιμη για χρήση όποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσεις απροσδόκητους λεκέδες. Η μεγάλη ακτίνα λειτουργίας που επιτρέπει το καλώδιο 4,5 μέτρων προσφέρει ευελιξία στον καθαρισμό οπουδήποτε σε ένα δωμάτιο. Η πρακτική θήκη αποθήκευσης αξεσουάρ στην ίδια τη συσκευή σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι γρήγορα διαθέσιμα και έτοιμα για χρήση. Περιλαμβάνει ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης και καθαριστικό.