Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 2 Spot
Ο εύχρηστη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 2 Spot είναι ο ιδανικός βοηθός για την άμεση και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινα έπιπλα και επιφάνειες. Η SE 2 Spot καταπολεμά γρήγορα τη βρωμιά και τις οσμές, αφαιρώντας αποτελεσματικά λεκέδες από τρόφιμα και ποτά, για παράδειγμα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση και καταλαμβάνει λίγο χώρο όταν αποθηκεύεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι γρήγορα έτοιμη για χρήση όποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσεις απροσδόκητους λεκέδες. Η μεγάλη ακτίνα λειτουργίας που επιτρέπει το καλώδιο 4,5 μέτρων προσφέρει ευελιξία στον καθαρισμό οπουδήποτε σε ένα δωμάτιο. Η πρακτική θήκη αποθήκευσης αξεσουάρ στην ίδια τη συσκευή σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι γρήγορα διαθέσιμα και έτοιμα για χρήση. Περιλαμβάνει ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης και καθαριστικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στην αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού με ψεκασμό αναρρόφηση σε συνδυασμό με ένα ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ.
Ειδικά αναπτυγμένα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό σε βάθος των ινώνΤο ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης καθιστά γρήγορη και εύκολη την αφαίρεση των επίμονων λεκέδων. Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρουΕυέλικτο, ακόμα και σε στενά σημεία ή σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα. Με πρακτική λαβή για γρήγορη και άνετη μεταφορά της συσκευής. Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
- Μεταφέρεται εύκολα μόνο με το ένα χέρι – όλα τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
- Όλα τα αξεσουάρ είναι πάντα προσαρτημένα στη συσκευή, ώστε να μπορείς να βασιστείς στο ότι βρίσκονται εκεί στο σημείο χρήσης.
Απλός και βολικός χειρισμός
- Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής είναι εύκολη.
- Εύκολη λειτουργία.
- Έτοιμη να καθαριστεί αμέσως.
Σύστημα 2 κάδων
- Απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Άνετη αφαίρεση και άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
- Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Με περιστρεφόμενο σύνδεσμο στον εύκαμπτο σωλήνα για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|450
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|6,3
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,5
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|0,8
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4,5
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|385 x 215 x 310
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.8 m
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Αποθήκευση καλωδίου
- Σύστημα 2 κάδων
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Καθίσματα αυτοκινήτων