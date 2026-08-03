Βάση τσόχας 60 cm
Ανταλλάξιμη βάση τσόχας (60 cm) για το πλαίσιο 60 cm με άγκιστρο και βρόχο της Kärcher. Με αφρώδη υφή για βελτιωμένο αποτέλεσμα καθαρισμού.
Η βάση τσόχας πλάτους 60 cm είναι η ιδανική προσθήκη στο πλαίσιο Kärcher με άγκιστρο (60 cm) και στα πανιά δέσμευσης σκόνης για στεγνό καθαρισμό. Το αφρώδες υλικό της βάσης τσόχας προσαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά στην επιφάνεια που καθαρίζεται και συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα του αποτελέσματος καθαρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η βάση της τσόχας μπορεί να αλλαχθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Χρήση υφάσματος
|Υφάσματα μιας χρήσης
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|PET / PA
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 100
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|600 x 100 x 30
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα