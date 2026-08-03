Η βάση τσόχας πλάτους 60 cm είναι η ιδανική προσθήκη στο πλαίσιο Kärcher με άγκιστρο (60 cm) και στα πανιά δέσμευσης σκόνης για στεγνό καθαρισμό. Το αφρώδες υλικό της βάσης τσόχας προσαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά στην επιφάνεια που καθαρίζεται και συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα του αποτελέσματος καθαρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, η βάση της τσόχας μπορεί να αλλαχθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή.