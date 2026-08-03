Εργαλείο ξεσκονίσματος Buffy

Ακρυλικό ξεσκονόπανο με άνοιγμα u, με κλίση έως 240° και λαβή συστήματος Lampo με αφαιρούμενο καπάκι.

Αναδιπλούμενο ξεσκονόπανο για χειροκίνητο ξεσκόνισμα. Η καλύτερη λύση για γρήγορο και ακριβή καθαρισμό δυσπρόσιτων επιφανειών σε σχέση με το ύψος, το βάθος ή την κλίση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,2
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W) (mm) 410 x 60
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 410 x 60 x 90

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Εργαλείο ξεσκονίσματος Buffy
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα