Εργαλείο ξεσκονίσματος Buffy
Ακρυλικό ξεσκονόπανο με άνοιγμα u, με κλίση έως 240° και λαβή συστήματος Lampo με αφαιρούμενο καπάκι.
Αναδιπλούμενο ξεσκονόπανο για χειροκίνητο ξεσκόνισμα. Η καλύτερη λύση για γρήγορο και ακριβή καθαρισμό δυσπρόσιτων επιφανειών σε σχέση με το ύψος, το βάθος ή την κλίση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|410 x 60
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|410 x 60 x 90
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
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Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα