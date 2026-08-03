Αναδιπλούμενο ξεσκονόπανο για χειροκίνητο ξεσκόνισμα. Η καλύτερη λύση για γρήγορο και ακριβή καθαρισμό δυσπρόσιτων επιφανειών σε σχέση με το ύψος, το βάθος ή την κλίση.