Χάρη στα εξαιρετικά εύκαμπτα υλικά, τα οποία μπορούν να λυγίσουν έως και 270° πριν επανέλθουν κάθε φορά στο αρχικό τους σχήμα, το σετ ξεσκονίσματος 60 cm της Kärcher εξασφαλίζει αβίαστο ξεσκόνισμα, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Το σετ περιλαμβάνει την εύκαμπτη βάση και ένα πανί καθαρισμού από μικροΐνες υψηλής ποιότητας, που συγκρατείται στη θέση του με ένα γάντζο. Οι λάμπες, τα ράφια βιβλίων, τα καλοριφέρ και τα ντουλάπια μπορούν να ξεσκονίζονται γρήγορα και σχολαστικά - ενώ παράλληλα καλύπτεται μεγαλύτερη επιφάνεια από ό,τι είναι δυνατό με τα μαντηλάκια καθαρισμού στον ίδιο χρόνο. Εάν απαιτείται, η βάση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με μια αντίστοιχη τηλεσκοπική λαβή, η οποία επεκτείνει τόσο την εμβέλεια όσο και τις πιθανές εφαρμογές της βάσης.