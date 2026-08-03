Το FM Expert 100/ W είναι ένα μεγάλο και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού για αποτελεσματική λειτουργία σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού. Διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα διπλού κάδου με πρέσα γενικής χρήσης. Εάν αφαιρέσετε τους κάδους και την πρέσα σφουγγαρίστρας, μπορείτε να ενσωματώσετε ένα μηχάνημα. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και είναι κατάλληλη για σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν σε τέσσερις κουβάδες των 6 λίτρων που μπορούν να χωριστούν για διαφορετικούς χώρους. Ένα πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων που μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρέχει επίσης άφθονο αποθηκευτικό χώρο για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού. Οι συνδέσεις Toolflex που παρέχονται επιτρέπουν τη συμπαγή ενσωμάτωση συστημάτων σφουγγαρίστρας, λαβών και άλλου εξοπλισμού. Παρέχεται ένα άγκιστρο για την τοποθέτηση ενός προειδοποιητικού σήματος ή του WVP 10 Adv. Το Toolflex και τα άγκιστρα μπορούν να στερεωθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται.