Ως συμπαγές και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού, το FM Expert 50/P είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση με τη μέθοδο προεμποτισμένης πανέτας. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν άνετα στους τέσσερις κάδους των 6 λίτρων και να χωριστούν ανά περιοχή. Πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων που μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Αυτό μειώνει τις πρόσθετες διαδρομές πέρα ​​δώθε στη διαδικασία καθαρισμού. Χάρη στις παρεχόμενες συνδέσεις FlexiLink, μπορούν επίσης να μεταφερθούν συστήματα σφουγγαρίστρας, λαβές και άλλα χρήσιμα εργαλεία. Το FlexoLink XL είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σήματος ή του WVP 10 Adv. Τόσο οι συνδέσεις Toolflex όσο και το άγκιστρο μπορούν να συνδεθούν στο εξωτερικό του FlexoMate όπως απαιτείται. Ο κρεμαστός κάδος και οι δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση του καροτσιού.