Το FM Expert 100/ M διαθέτει ανοιχτό σχεδιασμό και γενναιόδωρες αναλογίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υγρό και στεγνό καθάρισμα είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προεμποτισμένης πανέτας, είτε μηχανικά με τη βοήθεια κατάλληλων μηχανημάτων. Το τρόλεϊ έχει αρκετό χώρο για να ενσωματώσει άνετα και εύκολα είτε το BR 30/1 Bp είτε το T 9/1 Bp. Η θέση απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια σε τέσσερις εύχρηστους κάδους των 6 λίτρων και να χωριστούν ανάλογα με την περιοχή. Ένα πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων που μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις είναι κατάλληλο για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού. Χάρη στις παρεχόμενες συνδέσεις FlexiLink, τα συστήματα σφουγγαρίστρας, οι λαβές και τα χρήσιμα εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά. Μπορούν να στερεωθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται. Το άγκιστρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρεμάσετε ένα προειδοποιητικό σήμα ή το WVP 10 Adv.