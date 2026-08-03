Το μεγάλο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/ W με σύστημα διπλού κάδου και πρέσα γενικής χρήσης είναι ιδανικό για οικονομικό καθάρισμα. Η εύκολα προσβάσιμη μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Η πλάκα θήκης της επένδυσης κάδου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και η θήκη της επένδυσης κάδου αναδιπλώνεται για εξοικονόμηση χώρου στον αποθηκευτικό χώρο. Με τέσσερις γενναιόδωρους κάδους των 6 λίτρων, ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αποθηκευτεί και να ταξινομηθεί χωριστά σύμφωνα με τις χρωματικά κωδικοποιημένες περιοχές. Ένα επιπλέον πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και είναι ένας βολικός τρόπος μεταφοράς εργαλείων καθαρισμού. Χάρη στις παρεχόμενες συνδέσεις Toolflex, τα συστήματα σφουγγαρίστρας, οι λαβές και άλλος εξοπλισμός μπορούν να ενσωματωθούν όμορφα. Παρέχεται ένα άγκιστρο για την τοποθέτηση ενός προειδοποιητικού σήματος ή του WVP 10 Adv. Το Toolflex και τα άγκιστρα μπορούν να στερεωθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται. Τα δυνατά φρένα σε δύο τροχούς επιτρέπουν στο τρόλεϊ να σταθμεύει ακόμα και σε επικλινές έδαφος. Οι πόρτες και τα πλαϊνά πάνελ μπορούν να εξατομικευτούν με αυτοκόλλητα και οι πόρτες που ανοίγουν μπορούν να ρυθμιστούν ειδικά για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες χρήστες.