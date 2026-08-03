Το συμπαγές FM ExpertPro 50/ P είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε ιδιαίτερα ευαίσθητους στην υγιεινή χώρους χάρη στον κλειστό σχεδιασμό του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέθοδο προεμποτισμένης πανέτας για αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών. Ο εξοπλισμός μπορεί να αποθηκευτεί σε δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστεί ανά περιοχή χρήσης. Το καρότσι διαθέτει επίσης ένα πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων που μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και είναι ένας βολικός τρόπος μεταφοράς πρόσθετων εργαλείων καθαρισμού. Χάρη στις συνδέσεις Toolflex που παρέχονται, μπορούν να ενσωματωθούν συστήματα σφουγγαρίστρας, λαβές κ.λπ. Το άγκιστρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση ενός προειδοποιητικού σήματος ή του WVP 10 Adv. Τόσο οι συνδέσεις Toolflex όσο και το άγκιστρο μπορούν να συνδεθούν στο εξωτερικό του FlexoMate όπως απαιτείται. Δύο τροχοί έχουν τοποθετημένα φρένα, που εγγυώνται μια ασφαλή θέση ακόμα και σε επικλινές έδαφος. Το ρυθμιζόμενο ύψος FlexoGrip μειώνει την καταπόνηση στα χέρια και τους ώμους όταν πιέζετε το τρόλεϊ. Οι πόρτες και τα πλαϊνά πάνελ μπορούν να εξατομικευτούν με αυτοκόλλητα και οι πόρτες που ανοίγουν μπορούν να ρυθμιστούν ειδικά για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες χρήστες.