Ο κλειστός σχεδιασμός και η εκτεταμένη πλάκα βάσης καθιστούν το μεγάλο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/P ιδανικό για τον καθαρισμό των ευαίσθητων στην υγιεινή περιοχών και για τη χρήση της μεθόδου προεμποτισμένης πανέτας. Η ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών και ανοίγει με το πεντάλ του ποδιού. Πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αποθηκευτεί στους τέσσερις κάδους των 6 λίτρων και να διατηρηθεί χωριστά ανάλογα με την περιοχή χρήσης. Για ακόμη περισσότερο χώρο αποθήκευσης, το καρότσι διαθέτει επίσης δύο επιπλέον συρτάρια χωρητικότητας 16 και 32 λίτρων αντίστοιχα. Μπορούν να τοποθετηθούν όπως απαιτείται και είναι κατάλληλα για εύκολη μεταφορά εργαλείων καθαρισμού και μηχανές όπως το EB 30/1 Bp Li-Ion μπορούν εύκολα να στερεωθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις FlexoLink που παρέχονται. Το FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισύναψη προειδοποιητικής πινακίδας ή του WVP 10 Adv. Οι πόρτες και τα πλαϊνά πάνελ μπορούν να εξατομικευτούν με αυτοκόλλητα. Δύο φρένα ασφαλίζουν το τρόλεϊ στη θέση του, ακόμη και σε επικλινές έδαφος. Το εργονομικά διαμορφωμένο FlexoGrip μειώνει την καταπόνηση των χεριών και των ώμων κατά την ώθηση. Οι πόρτες που ανοίγουν με ώθηση μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες χρήστες.