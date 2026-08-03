Trolley Closed 4
Το μεγαλύτερο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/ W Tp για εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού. Σύστημα διπλού κάδου σε πτυσσόμενο πάνελ επέκτασης, αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων και ασφαλής χώρος αποθήκευσης.
Το υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/ W Tp διαθέτει κλειστή κατασκευή και μεγάλη πλάκα βάσης. Αυτό παρέχει χώρο για σημαντικά στοιχεία οικονομικού καθαρισμού, όπως η μέθοδος του κάδου με πρέσα γενικής χρήσης (1 κάδος για φρέσκο και βρώμικο νερό). Χωρίς τον κάδο, η πλάκα μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου. Η ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης φιλοξενεί επενδύσεις κάδου διαφορετικών μεγεθών και μπορεί να ανοίξει με το πεντάλ του ποδιού. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν σε τέσσερις κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανά περιοχή χρήσης. Ένα πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων που μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις FlexoLink που παρέχονται, οι οποίες μπορούν να προσαρτηθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται. Το FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισύναψη πινακίδας ή του WVP 10 Adv. Τα δυνατά φρένα σε δύο τροχούς διασφαλίζουν ότι το τρόλεϊ είναι πάντα ασφαλές και σταθερό, ακόμη και σε επικλινές έδαφος. Το εργονομικά ρυθμιζόμενο FlexoGrip μειώνει την πίεση στα χέρια και τους ώμους. Οι πόρτες που ανοίγουν με ώθηση μπορούν να προσαρμοστούν για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
FlexoGrip: εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος, ανακουφίζοντας τους ώμους και τους καρπούς από την καταπόνηση
Πεντάλ ποδιού για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα του καλύμματος στη μονάδα απόρριψης
Περικλείεται γύρω-γύρω, ιδανικό για καθάρισμα σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή
Φρένα σε δύο τροχούς ασφαλίζουν το τρόλεϊ ακόμα και σε επικλινές έδαφος
Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για τοποθέτηση σκευών καθαρισμού
Μια μεγάλη βάση βάσης προσφέρει άφθονο χώρο για πολύ μεγάλους όγκους αποθήκευσης
Το σύστημα push-to-open εξασφαλίζει διαισθητικό και απλό χειρισμό της πόρτας
Η πλάκα επέκτασης μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του καροτσιού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Χρώμα
|ανθρακί
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|46
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|51,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1100 x 600 x 780
Εξοπλισμός
- Κλειστό καρότσι με πόρτες