Το υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερο καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 100/ W Tp διαθέτει κλειστή κατασκευή και μεγάλη πλάκα βάσης. Αυτό παρέχει χώρο για σημαντικά στοιχεία οικονομικού καθαρισμού, όπως η μέθοδος του κάδου με πρέσα γενικής χρήσης (1 κάδος για φρέσκο ​​και βρώμικο νερό). Χωρίς τον κάδο, η πλάκα μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου. Η ενσωματωμένη μονάδα απόρριψης φιλοξενεί επενδύσεις κάδου διαφορετικών μεγεθών και μπορεί να ανοίξει με το πεντάλ του ποδιού. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν σε τέσσερις κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανά περιοχή χρήσης. Ένα πτυσσόμενο συρτάρι 16 λίτρων που μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις FlexoLink που παρέχονται, οι οποίες μπορούν να προσαρτηθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται. Το FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισύναψη πινακίδας ή του WVP 10 Adv. Τα δυνατά φρένα σε δύο τροχούς διασφαλίζουν ότι το τρόλεϊ είναι πάντα ασφαλές και σταθερό, ακόμη και σε επικλινές έδαφος. Το εργονομικά ρυθμιζόμενο FlexoGrip μειώνει την πίεση στα χέρια και τους ώμους. Οι πόρτες που ανοίγουν με ώθηση μπορούν να προσαρμοστούν για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.