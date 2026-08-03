Το μεσαίου μεγέθους, κλειστό καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 50/ S εντυπωσιάζει με τις συμπαγείς διαστάσεις του και είναι επίσης ιδανικό για χρήση με τη μέθοδο ψεκασμού. Η μονάδα απόρριψης είναι εύκολα προσβάσιμη από το εξωτερικό. Μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν άνετα σε δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανά χρώμα (ένας μπλε κουβάς και ένας κόκκινος κάδος περιλαμβάνονται στάνταρ). Δύο πτυσσόμενα συρτάρια 16 λίτρων που μπορούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις είναι κατάλληλα για άνετη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού. Χάρη στις συνδέσεις Toolflex που παρέχονται, τα συστήματα σφουγγαρίστρας, οι λαβές και άλλα εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά. Μπορούν να στερεωθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται. Το FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισύναψη προειδοποιητικής πινακίδας ή του WVP 10 Adv. Ισχυρά φρένα σε δύο τροχούς ασφαλίζουν το τρόλεϊ ακόμα και σε κεκλιμένο, ανώμαλο έδαφος για να εξασφαλίσουν σταθερότητα. Το εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος FlexoGrip μειώνει την καταπόνηση των χεριών και των ώμων κατά την ώθηση. Επιπλέον, οι πόρτες push-to-open μπορούν να προσαρμοστούν για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες χρήστες.