Trolley Closed 7
Καρότσι καθαρισμού μεσαίου μεγέθους FM ExpertPro 50/ S για σύστημα καθαρισμού με ψεκασμό με εύκολα προσβάσιμο δοχείο απορριμμάτων. Κλειστή κεντρική θήκη για την αποθήκευση εξοπλισμού και καθαριστικών.
Το μεσαίου μεγέθους, κλειστό καρότσι καθαρισμού FM ExpertPro 50/ S εντυπωσιάζει με τις συμπαγείς διαστάσεις του και είναι επίσης ιδανικό για χρήση με τη μέθοδο ψεκασμού. Η μονάδα απόρριψης είναι εύκολα προσβάσιμη από το εξωτερικό. Μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν άνετα σε δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανά χρώμα (ένας μπλε κουβάς και ένας κόκκινος κάδος περιλαμβάνονται στάνταρ). Δύο πτυσσόμενα συρτάρια 16 λίτρων που μπορούν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις είναι κατάλληλα για άνετη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού. Χάρη στις συνδέσεις Toolflex που παρέχονται, τα συστήματα σφουγγαρίστρας, οι λαβές και άλλα εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά. Μπορούν να στερεωθούν στις εξωτερικές πλευρές του FlexoMate όπως απαιτείται. Το FlexoLink XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισύναψη προειδοποιητικής πινακίδας ή του WVP 10 Adv. Ισχυρά φρένα σε δύο τροχούς ασφαλίζουν το τρόλεϊ ακόμα και σε κεκλιμένο, ανώμαλο έδαφος για να εξασφαλίσουν σταθερότητα. Το εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος FlexoGrip μειώνει την καταπόνηση των χεριών και των ώμων κατά την ώθηση. Επιπλέον, οι πόρτες push-to-open μπορούν να προσαρμοστούν για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες χρήστες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
FlexoGrip: εργονομικά ρυθμιζόμενο ύψος, ανακουφίζοντας τους ώμους και τους καρπούς από την καταπόνηση
Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα
Περικλείεται γύρω-γύρω, ιδανικό για καθάρισμα σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή
Φρένα σε δύο τροχούς ασφαλίζουν το τρόλεϊ ακόμα και σε επικλινές έδαφος
Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για τοποθέτηση σκευών καθαρισμού
Οι συμπαγείς διαστάσεις κάνουν το τρόλεϊ πολύ ευέλικτο και εύκολο στην απόθεση
Το σύστημα push-to-open εξασφαλίζει διαισθητικό και απλό χειρισμό της πόρτας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD
|Χρώμα
|ανθρακί
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|29
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|56,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1200 x 800 x 860
Εξοπλισμός
- Κλειστό καρότσι με πόρτες