Το λειτουργικό και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού FM Swift 50/W εξοικονομεί πραγματικά χώρο και είναι ιδανικό για ιδιαίτερα μικρούς αποθηκευτικούς χώρους. Διαθέτοντας σύστημα διπλού κάδου και πρέσα γενικής χρήσης, είναι ο τέλειος σύμμαχος για απαιτητικές και χειροκίνητες εργασίες καθαρισμού. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται ή να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου. Είναι κατάλληλο για σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια στους δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανάλογα με την περιοχή (μπλε για μη προβληματικές περιοχές και κόκκινο για καθαρισμό χώρων με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής, όπως νιπτήρες, ντους και τουαλέτες). Υπάρχει επίσης η επιλογή να κρατάτε 2 έως 4 καθαριστικά αντί για κάδο 6 λίτρων.