Trolley Light 1

Το FM Swift 50/ W είναι το πρακτικό και συμπαγές καρότσι καθαρισμού με σύστημα διπλού κάδου. Για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου σε περιορισμένους χώρους, η θήκη του κάδου για τις σακούλες είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος.

Το λειτουργικό και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού FM Swift 50/W εξοικονομεί πραγματικά χώρο και είναι ιδανικό για ιδιαίτερα μικρούς αποθηκευτικούς χώρους. Διαθέτοντας σύστημα διπλού κάδου και πρέσα γενικής χρήσης, είναι ο τέλειος σύμμαχος για απαιτητικές και χειροκίνητες εργασίες καθαρισμού. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται ή να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου. Είναι κατάλληλο για σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια στους δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανάλογα με την περιοχή (μπλε για μη προβληματικές περιοχές και κόκκινο για καθαρισμό χώρων με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής, όπως νιπτήρες, ντους και τουαλέτες). Υπάρχει επίσης η επιλογή να κρατάτε 2 έως 4 καθαριστικά αντί για κάδο 6 λίτρων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός
  • Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα.
  • Εργονομικό στύψιμο χάρη στην αποτελεσματική πρέσα σφουγγαρίσματος.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
  • Οι συμπαγείς διαστάσεις καθιστούν το καρότσι πολύ ευέλικτο και εύκολο στην αποθήκευση.
  • Για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, απλώς αναδιπλώστε τη μονάδα απορριμμάτων και αφαιρέστε το σύστημα κάδων.
  • Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για την προσάρτηση εργαλείων καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός με 2 κάδους 15 λίτρων από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό και 2 κάδους 6 λίτρων από 80% ανακυκλωμένο πλαστικό.
  • Χωρίς περιττά πλαστικά ένθετα.
  • Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα προσαρμογής του εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD
Χρώμα ανθρακί
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 18
Βάρος συσκευασίας (kg) 19
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1004 x 653 x 1198
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 796 x 584 x 403
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ευέλικτο όσον αφορά τον χειροκίνητο καθαρισμό, π.χ. σε χώρους υγιεινής ή κοινόχρηστους χώρους.
  • Σκληρά δάπεδα
Εξαρτήματα