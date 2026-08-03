Trolley Light 1
Το FM Swift 50/ W είναι το πρακτικό και συμπαγές καρότσι καθαρισμού με σύστημα διπλού κάδου. Για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου σε περιορισμένους χώρους, η θήκη του κάδου για τις σακούλες είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος.
Το λειτουργικό και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού FM Swift 50/W εξοικονομεί πραγματικά χώρο και είναι ιδανικό για ιδιαίτερα μικρούς αποθηκευτικούς χώρους. Διαθέτοντας σύστημα διπλού κάδου και πρέσα γενικής χρήσης, είναι ο τέλειος σύμμαχος για απαιτητικές και χειροκίνητες εργασίες καθαρισμού. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται ή να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου. Είναι κατάλληλο για σακούλες κάδου διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια στους δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανάλογα με την περιοχή (μπλε για μη προβληματικές περιοχές και κόκκινο για καθαρισμό χώρων με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής, όπως νιπτήρες, ντους και τουαλέτες). Υπάρχει επίσης η επιλογή να κρατάτε 2 έως 4 καθαριστικά αντί για κάδο 6 λίτρων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός
- Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα.
- Εργονομικό στύψιμο χάρη στην αποτελεσματική πρέσα σφουγγαρίσματος.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Οι συμπαγείς διαστάσεις καθιστούν το καρότσι πολύ ευέλικτο και εύκολο στην αποθήκευση.
- Για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, απλώς αναδιπλώστε τη μονάδα απορριμμάτων και αφαιρέστε το σύστημα κάδων.
- Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για την προσάρτηση εργαλείων καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 2 κάδους 15 λίτρων από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό και 2 κάδους 6 λίτρων από 80% ανακυκλωμένο πλαστικό.
- Χωρίς περιττά πλαστικά ένθετα.
- Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα προσαρμογής του εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Χρώμα
|ανθρακί
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|19
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|796 x 584 x 403
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Πεδία εφαρμογής
- Ευέλικτο όσον αφορά τον χειροκίνητο καθαρισμό, π.χ. σε χώρους υγιεινής ή κοινόχρηστους χώρους.
- Σκληρά δάπεδα