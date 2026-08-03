Trolley Light 2
Εξοικονόμηση χώρου και συμπαγές – το FM Swift 50/ P με σύστημα καθαρισμού με προεμποτισμένες πανέτες και ρυθμιζόμενο ύψος, πτυσσόμενη θήκη απορριμμάτων. Για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου σε περιορισμένους χώρους αποθήκευσης.
Το συμπαγές και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη χρήση προεμποτισμένων σφουγγαρίστρων σε χειροκίνητες εργασίες καθαρισμού. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδων διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια στους δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανάλογα με την περιοχή (μπλε για μη προβληματικές περιοχές και κόκκινο για καθαρισμό χώρων με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής, όπως νιπτήρες, ντους και τουαλέτες). Χάρη στις παρεχόμενες συνδέσεις FlexiLink, τα συστήματα σφουγγαρίστρας, οι λαβές και άλλος εξοπλισμός μπορούν να ενσωματωθούν όμορφα. Παρέχεται ένα άγκιστρο για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σήματος ή το WVP 10 Adv.Toolflex και τα άγκιστρα μπορούν να προσαρτηθούν όπως απαιτείται στο εσωτερικό του FlexoMate.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μονάδα απόρριψης με ρυθμιζόμενη γωνία ύψους 30° για εύκολο άδειασμα
Οι συμπαγείς διαστάσεις κάνουν το τρόλεϊ πολύ ευέλικτο και εύκολο στην απόθεση
Συνδέσεις Toolflex στις εξωτερικές πλευρές για τοποθέτηση σκευών καθαρισμού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Χρώμα
|ανθρακί
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|16,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|796 x 584 x 371