Το συμπαγές και ανοιχτό καρότσι καθαρισμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη χρήση προεμποτισμένων σφουγγαρίστρων σε χειροκίνητες εργασίες καθαρισμού. Η μονάδα απόρριψης μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται και μπορεί να φιλοξενήσει σακούλες κάδων διαφορετικών μεγεθών. Τα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια στους δύο κουβάδες των 6 λίτρων και να χωριστούν ανάλογα με την περιοχή (μπλε για μη προβληματικές περιοχές και κόκκινο για καθαρισμό χώρων με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής, όπως νιπτήρες, ντους και τουαλέτες). Χάρη στις παρεχόμενες συνδέσεις FlexiLink, τα συστήματα σφουγγαρίστρας, οι λαβές και άλλος εξοπλισμός μπορούν να ενσωματωθούν όμορφα. Παρέχεται ένα άγκιστρο για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σήματος ή το WVP 10 Adv.Toolflex και τα άγκιστρα μπορούν να προσαρτηθούν όπως απαιτείται στο εσωτερικό του FlexoMate.