Για μεγάλες ποσότητες απορροφημένου υλικού, ανθεκτικό, στιβαρό, συμπαγές και κινητό: Η τρικινητήρια, μεσαίας κατηγορίας βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μας IVM 100/36-3 για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδούς στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και καθένας από τους τρεις κινητήρες μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το μοχλό του αναδευτήρα. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια συντήρησης. Το σώμα και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.