Βιομηχανική σκούπα IVM 100/36-3 Oss
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVM 100/36-3 OSS με τρεις κινητήρες, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτή και χονδροειδή στερεά ύλη. Με ηλεκτρονικό διακόπτη υπερπλήρωσης για στερεά και σκόνες.
Για μεγάλες ποσότητες ρύπων, με ηλεκτρονικό αναστολέα υπερπλήρωσης για στερεά και σκόνες, ανθεκτικό, στιβαρό, συμπαγές και φορητό: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 100/36-3 OSS μεσαίας κατηγορίας 3 κινητήρων για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδής στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και καθένας από τους τρεις κινητήρες μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το μοχλό του αναδευτήρα. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια συντήρησης. Το σώμα και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χειροκίνητη δόνηση φίλτρου για χαμηλό κόστος λειτουργίας
- Η χειροκίνητη δόνηση φίλτρου αυξάνει το χρόνο εργασίας του μόνιμου φίλτρου, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια συντήρησης.
Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.
Διαθέτει τρία μοτέρ
- Ισχυρή μηχανή με την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθαρισμού σε μονοφασικό δίκτυο ρεύματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3,6
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|79
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|76
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|76,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
- Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο
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Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες στερεάς ύλης και σκόνης