Για μεγάλες ποσότητες ρύπων, με ηλεκτρονικό αναστολέα υπερπλήρωσης για στερεά και σκόνες, ανθεκτικό, στιβαρό, συμπαγές και φορητό: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 100/36-3 OSS μεσαίας κατηγορίας 3 κινητήρων για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδής στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και καθένας από τους τρεις κινητήρες μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το μοχλό του αναδευτήρα. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια συντήρησης. Το σώμα και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.