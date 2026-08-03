Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής, φορητή: η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μεσαίας κατηγορίας διπλού κινητήρα IVM 40/24-2 H για γενική αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών στερεών. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο σκόνης κατηγορίας M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα μέσω του συστήματος καθαρισμού φίλτρου Pull and Clean χωρίς να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με πιστοποιημένο φίλτρο H και είναι πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας H. Τα δοχεία φίλτρου και συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.