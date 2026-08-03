Βιομηχανική σκούπα IVM 40/24-2 H
Η IVM 40/24-2 H είναι μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα διπλού κινητήρα, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτό και χονδροειδή ρύπο. Περιλαμβάνεται πιστοποίηση κατηγορίας σκόνης H.
Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής, φορητή: η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μεσαίας κατηγορίας διπλού κινητήρα IVM 40/24-2 H για γενική αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών στερεών. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο σκόνης κατηγορίας M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα μέσω του συστήματος καθαρισμού φίλτρου Pull and Clean χωρίς να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με πιστοποιημένο φίλτρο H και είναι πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας H. Τα δοχεία φίλτρου και συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης ΗΣυνολική συσκευή πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για σκόνη κατηγορίας H. Για την ασφαλή συλλογή στερεών και σκόνης έως και κατηγορίας H.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με έλξηΤο φίλτρο καθαρίζεται με ένα μόνο βήμα κατά τη λειτουργία. Αποσκόνιση με χαμηλή φθορά μέσω αναστροφής του αέρα.
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο φίλτρο αστεριού και πρόσθετο φίλτρο κασέτας
- Για την ασφαλή συλλογή στερεών και σκόνης έως και κατηγορίας H.
- Μέγιστη ασφάλεια χάρη στο σύστημα φίλτρου 2 σταδίων με βέλτιστο βαθμό διαχωρισμού.
Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου
- Στιβαρό και ευέλικτο σασί, ιδανικό για κινητές, βιομηχανικές εφαρμογές.
- Ελάχιστος χώρος αποθήκευσης χάρη στο στενό σασί.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Αναρρόφηση (mbar)
|225
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,6
|Δευτερεύον φίλτρο κατηγορίας σκόνης
|H
|Επιφάνεια φίλτρου για το δευτερεύον φίλτρο (m²)
|1,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|39,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|40,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Δευτερεύον φίλτρο: Φίλτρο φυσίγγιο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
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Πεδία εφαρμογής
- Για μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων για την υγεία τύπων σκόνης