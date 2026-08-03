Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής, φορητή: η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μεσαίας κατηγορίας διπλού κινητήρα IVM 40/24-2 H ACD για γενική αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών εύφλεκτων στερεών εκτός ζώνης ATEX. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο PTFE κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Pull and Clean χωρίς να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με φίλτρο H και πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας H. Οι κάδοι φίλτρου και συλλογής είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά .