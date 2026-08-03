Βιομηχανική σκούπα IVM 40/24-2 H ACD
Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα διπλού κινητήρα IVM 40/24-2 H ACD, φορητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας, εντυπωσιάζει όταν πρόκειται να μαζέψει λεπτή και χονδροειδή εύφλεκτη σκόνη.
Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής, φορητή: η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μεσαίας κατηγορίας διπλού κινητήρα IVM 40/24-2 H ACD για γενική αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών εύφλεκτων στερεών εκτός ζώνης ATEX. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο PTFE κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Pull and Clean χωρίς να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με φίλτρο H και πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας H. Οι κάδοι φίλτρου και συλλογής είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά .
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ACD – Εφαρμόζεται για εύφλεκτη σκόνηΓια την ασφαλή και οικονομική αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών. Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60335-2-69.
Κατηγορία σκόνης ΗΣυνολική συσκευή πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για σκόνη κατηγορίας H. Για την ασφαλή συλλογή στερεών και σκόνης έως και κατηγορίας H.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με έλξηΤο φίλτρο καθαρίζεται με ένα μόνο βήμα κατά τη λειτουργία. Αποσκόνιση με χαμηλή φθορά μέσω αναστροφής του αέρα.
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο φίλτρο αστεριού και πρόσθετο φίλτρο κασέτας
- Για την ασφαλή συλλογή στερεών και σκόνης έως και κατηγορίας H.
- Μέγιστη ασφάλεια χάρη στο σύστημα φίλτρου 2 σταδίων με βέλτιστο βαθμό διαχωρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|106
|Αναρρόφηση (mbar)
|225
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,6
|Δευτερεύον φίλτρο κατηγορίας σκόνης
|H
|Επιφάνεια φίλτρου για το δευτερεύον φίλτρο (m²)
|1,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|36
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|39,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Δευτερεύον φίλτρο: Φίλτρο φυσίγγιο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
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Πεδία εφαρμογής
- Για τη συλλογή εύφλεκτων τύπων σκόνης