Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και φορητή: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 40/24-2 M Lp με δύο κινητήρες, μεσαίας κατηγορίας, για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδούς στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο PTFE κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου pull and clean και χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Το μηχάνημα εντυπωσιάζει με το σύστημα εκκένωσης Longopac, το οποίο επιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη του υλικού που έχει αναρροφηθεί. Το δοχείο φίλτρου της μηχανής είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.