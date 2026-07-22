Βιομηχανική σκούπα IVM 60/30
Η στιβαρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 της μεσαίας κατηγορίας με ανθεκτικό πλευρικό φυσητήρα καναλιού και μεγάλο φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση Μ. Κατάλληλη για την αφαίρεση λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών.
Ο ανθεκτικός πλευρικός φυσητήρας καναλιού με τριφασική λειτουργία, το μεγάλο φίλτρο αστεριού στην κατηγορία σκόνης Μ και ο άνετος, χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με μετάδοση ισχύος είναι μερικά από τα βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης IVM 60/30 της μεσαίας κατηγορίας μας. Εξωτερικά, το στιβαρό μηχάνημα εντυπωσιάζει με το ανθεκτικό περίβλημα από χάλυβα, το ανθεκτικό στα οξέα πλαίσιο και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς, και με τους μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά και ασφαλή κινητικότητα. Η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για κάθε γενική εφαρμογή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όσον αφορά την αφαίρεση λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών – ακόμα και με τριφασική λειτουργία, εφόσον χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 3 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με έλξηΤο φίλτρο καθαρίζεται με ένα μόνο βήμα κατά τη λειτουργία. Αποσκόνιση με χαμηλή φθορά μέσω αναστροφής του αέρα.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριούΓια την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M. Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|79
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|99
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|100,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι