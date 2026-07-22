Ο ανθεκτικός πλευρικός φυσητήρας καναλιού με τριφασική λειτουργία, το μεγάλο φίλτρο αστεριού στην κατηγορία σκόνης Μ και ο άνετος, χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με μετάδοση ισχύος είναι μερικά από τα βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης IVM 60/30 της μεσαίας κατηγορίας μας. Εξωτερικά, το στιβαρό μηχάνημα εντυπωσιάζει με το ανθεκτικό περίβλημα από χάλυβα, το ανθεκτικό στα οξέα πλαίσιο και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς, και με τους μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά και ασφαλή κινητικότητα. Η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για κάθε γενική εφαρμογή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όσον αφορά την αφαίρεση λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών – ακόμα και με τριφασική λειτουργία, εφόσον χρειάζεται.