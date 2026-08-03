Βιομηχανική σκούπα IVM 60/36-3 H
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVM 60/36-3 H με τρεις κινητήρες, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτή και χονδροειδή στερεά ύλη. Με φίλτρο κατηγορίας σκόνης M και φίλτρο φυσιγγίων κατηγορίας σκόνης H.
Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και φορητή: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 60/36-3 H μεσαίας κατηγορίας 3 κινητήρων για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδούς στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και καθένας από τους τρεις κινητήρες μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το μοχλό του αναδευτήρα. Περιλαμβάνει πιστοποιημένο φίλτρο H. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια συντήρησης. Το σώμα και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά. Το μηχάνημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης H.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης ΗΣυνολική συσκευή πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για σκόνη κατηγορίας H. Για την ασφαλή συλλογή στερεών και σκόνης έως και κατηγορίας H.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με έλξηΤο φίλτρο καθαρίζεται με ένα μόνο βήμα κατά τη λειτουργία. Αποσκόνιση με χαμηλή φθορά μέσω αναστροφής του αέρα.
Διαθέτει τρία μοτέρΙσχυρή μηχανή με την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθαρισμού σε μονοφασικό δίκτυο ρεύματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3,6
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|79
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2
|Δευτερεύον φίλτρο κατηγορίας σκόνης
|H
|Επιφάνεια φίλτρου για το δευτερεύον φίλτρο (m²)
|3,5
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|78
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|78,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Δευτερεύον φίλτρο: Φίλτρο φυσίγγιο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
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Πεδία εφαρμογής
- Για επικίνδυνες σκόνες