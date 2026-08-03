Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και φορητή: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 60/36-3 H μεσαίας κατηγορίας 3 κινητήρων για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδούς στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και καθένας από τους τρεις κινητήρες μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το μοχλό του αναδευτήρα. Περιλαμβάνει πιστοποιημένο φίλτρο H. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια συντήρησης. Το σώμα και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά. Το μηχάνημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης H.