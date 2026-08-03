Βιομηχανική σκούπα IVR 100/24-2 Ef
Δύο ισχυροί στρόβιλοι παράκαμψης διασφαλίζουν την υψηλή ισχύ αναρρόφησης της κινητής βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας IVR 100/24-2 Ef και την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνης, λεπτομερούς σκόνης.
Ο αξιόπιστος σχεδιασμός του φίλτρου κατηγορίας σκόνης Μ και οι δύο στρόβιλοι παράκαμψης ονομαστικής ισχύος εισόδου 2,4 kW της βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας IVR 100/24-2 Ef καθιστούν δυνατή την αναρρόφηση λεπτομερών και επικίνδυνων (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ρινισμάτων και σκόνης σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το κινητό ηλεκτρικό μηχάνημα, το οποίο διαθέτει ένα ανθεκτικό και πλενόμενο φίλτρο με θύλακες και χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης, προσαρμόζεται τέλεια στις απαιτήσεις των βιομηχανικών εφαρμογών χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό του που διευκολύνει τη συντήρηση. Ο κάδος 100 L αδειάζει χρησιμοποιώντας το τροχήλατο σύστημα απόθεσης, ένα περονοφόρο ανυψωτικό ή γερανό - χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η κεφαλή του συστήματος μετάδοσης κίνησης σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, εάν χρειάζεται, το άδειασμα μπορεί να γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης, όπως ένας υποδαπέδιος μεταφορέας ή κάδος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βολικό, χειροκίνητο πτερύγιο εκκένωσηςΓια εύκολη εκκένωση, για παράδειγμα σε υποδαπέδιους μεταφορείς ή δοχεία. Βολική και γρήγορη εκκένωση του υλικού αναρρόφησης, ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες. Οι ωτίδες γερανού επιτρέπουν την ασφαλή σύλληψη και εκκένωση με γερανό.
Ιδιαίτερα στιβαρό, ιδιαίτερα ευέλικτοΜε πρακτική, κινητή θύρα σωλήνα αναρρόφησης/καμπύλη σωλήνα. Με πολλές επιλογές για αποθήκευση εξαρτημάτων. Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Βολικός, χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με μεγάλο φίλτρο τσέπης
- Για την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
- Η ειδική γεωμετρία του φίλτρου εμποδίζει την εμπλοκή των στερεών που αναρροφώνται.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,75
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|116
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|116,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες λεπτομερών ρινισμάτων
- Για μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)