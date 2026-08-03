Ο αξιόπιστος σχεδιασμός του φίλτρου κατηγορίας σκόνης Μ και οι δύο στρόβιλοι παράκαμψης ονομαστικής ισχύος εισόδου 2,4 kW της βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας IVR 100/24-2 Ef καθιστούν δυνατή την αναρρόφηση λεπτομερών και επικίνδυνων (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ρινισμάτων και σκόνης σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το κινητό ηλεκτρικό μηχάνημα, το οποίο διαθέτει ένα ανθεκτικό και πλενόμενο φίλτρο με θύλακες και χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης, προσαρμόζεται τέλεια στις απαιτήσεις των βιομηχανικών εφαρμογών χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό του που διευκολύνει τη συντήρηση. Ο κάδος 100 L αδειάζει χρησιμοποιώντας το τροχήλατο σύστημα απόθεσης, ένα περονοφόρο ανυψωτικό ή γερανό - χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η κεφαλή του συστήματος μετάδοσης κίνησης σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, εάν χρειάζεται, το άδειασμα μπορεί να γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης, όπως ένας υποδαπέδιος μεταφορέας ή κάδος.