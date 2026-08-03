Βιομηχανική σκούπα IVR 100/30 Ef
Η IV 100/30 είναι μια πολύ ισχυρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης. Για κινητή και σταθερή αναρρόφηση στερεών - από λεπτομερή ρινίσματα και επικίνδυνη σκόνη έως άμμο και αμμοβολή.
Η κινητή ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης IVR 100/30 Ef, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις πιο απαιτητικές βιομηχανικές απαιτήσεις όσον αφορά την απόδοση, τη στοιβαρότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Διαθέτοντας συγκολλημένες μονάδες περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, κρίκοι γερανού, πτερύγιο εκκένωσης και εργονομικό καρότσι, υπάρχουν διάφορες επιλογές για να αδειάσετε άνετα το δοχείο των 100 λίτρων χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κεφαλή κίνησης. Μεγάλες ποσότητες στερεών, όπως λεπτομερή, χονδρομερή και επικίνδυνα ρινίσματα και σκόνη (OEL ≥ 0,1 mg / m³), άμμος ή αμμοβολή, μπορούν να απορριφθούν γρήγορα και εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Το σύστημα φίλτρου σκόνης κατηγορίας M με ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τσέπης και ο χειροκίνητος μηχανισμός για τον καθαρισμό φίλτρου εγγυάται ασφαλή ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης ανά πάσα στιγμή. Αυτό εξασφαλίζεται από τον ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό φυσητήρα πλευρικών καναλιών (IE2) και τον κινητήρα χαμηλής συντήρησης με άμεση κίνηση με ονομαστική ισχύ εισόδου 3 kW, ο οποίος σχεδιάστηκε επίσης για συνεχή χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βολικό, χειροκίνητο πτερύγιο εκκένωσηςΓια εύκολη εκκένωση, για παράδειγμα σε υποδαπέδιους μεταφορείς ή δοχεία. Βολική και γρήγορη εκκένωση του υλικού αναρρόφησης, ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες. Οι ωτίδες γερανού επιτρέπουν την ασφαλή σύλληψη και εκκένωση με γερανό.
Ιδιαίτερα στιβαρό, ιδιαίτερα ευέλικτοΜε πρακτική, κινητή θύρα σωλήνα αναρρόφησης/καμπύλη σωλήνα. Με πολλές επιλογές για αποθήκευση εξαρτημάτων. Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 3 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.
Βολικός, χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με μεγάλο φίλτρο τσέπης
- Για την ασφαλή συλλογή στερεών και σκόνης έως και κατηγορίας H.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
- Η ειδική γεωμετρία του φίλτρου εμποδίζει την εμπλοκή των στερεών που αναρροφώνται.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|260 / 26
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|62
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,75
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|172
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|172,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες λεπτομερούς και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Για μεγάλες ποσότητες στερεών, όπως λεπτομερή και χονδρομερή ρινίσματα, άμμος, άλλα αποξεστικά υλικά