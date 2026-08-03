Η κινητή ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης IVR 100/30 Ef, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις πιο απαιτητικές βιομηχανικές απαιτήσεις όσον αφορά την απόδοση, τη στοιβαρότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Διαθέτοντας συγκολλημένες μονάδες περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, κρίκοι γερανού, πτερύγιο εκκένωσης και εργονομικό καρότσι, υπάρχουν διάφορες επιλογές για να αδειάσετε άνετα το δοχείο των 100 λίτρων χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κεφαλή κίνησης. Μεγάλες ποσότητες στερεών, όπως λεπτομερή, χονδρομερή και επικίνδυνα ρινίσματα και σκόνη (OEL ≥ 0,1 mg / m³), άμμος ή αμμοβολή, μπορούν να απορριφθούν γρήγορα και εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Το σύστημα φίλτρου σκόνης κατηγορίας M με ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τσέπης και ο χειροκίνητος μηχανισμός για τον καθαρισμό φίλτρου εγγυάται ασφαλή ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης ανά πάσα στιγμή. Αυτό εξασφαλίζεται από τον ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό φυσητήρα πλευρικών καναλιών (IE2) και τον κινητήρα χαμηλής συντήρησης με άμεση κίνηση με ονομαστική ισχύ εισόδου 3 kW, ο οποίος σχεδιάστηκε επίσης για συνεχή χρήση.