Βιομηχανική σκούπα IVR 100/60 Ef
Μεγάλες ποσότητες άμμου και αμμοβολής, καθώς και λεπτομερών ρινισμάτων και σκόνης, αποτελούν τους τομείς εφαρμογής της κινητής βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας αναρρόφησης IVR 100/60 Ef. Ιδανικό για συνεχή λειτουργία σε βαριές βιομηχανικές εφαρμογές.
Εξοπλισμένο με σύστημα φίλτρου σκόνης κατηγορίας L για ασφαλή ηλεκτρική σκούπα με λεπτομερή και χονδρομερή ρινίσματα και σκόνη, άμμο ή αμμοβολή, η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης IVR 100/60 που λειτουργεί με ροπή στρέψης είναι εντυπωσιακή σε σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές. Χάρη στο πλενόμενο και ανθεκτικό φίλτρο τσέπης και στον χειροκίνητο μηχανισμό τινάγματος για τον καθαρισμό του φίλτρου, εξασφαλίζεται σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Ο ισχυρός, ενεργειακά αποδοτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών (IE2) για υψηλά κενά εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης, ενώ ο κινητήρας χαμηλής συντήρησης με ονομαστική ισχύ εισόδου 6 kW έχει σχεδιαστεί ειδικά για συνεχή χρήση. Η φιλικότητα προς το χρήστη του κενού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές εφαρμογές, αποδεικνύεται από τον χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και από το γεγονός ότι το δοχείο 100 l μπορεί να αδειάσει άνετα και εργονομικά χρησιμοποιώντας ένα καρότσι ή περονοφόρο όχημα χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Τα απορρίμματα αναρρόφησης μπορούν επίσης να εκκενωθούν χειροκίνητα σε έναν τόπο αδειάσματος ειδικά σχεδιασμένο για τους πελάτες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βολικό, χειροκίνητο πτερύγιο εκκένωσηςΓια εύκολη εκκένωση, για παράδειγμα σε υποδαπέδιους μεταφορείς ή δοχεία. Βολική και γρήγορη εκκένωση του υλικού αναρρόφησης, ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες. Οι ωτίδες γερανού επιτρέπουν την ασφαλή σύλληψη και εκκένωση με γερανό.
Ιδιαίτερα στιβαρό, ιδιαίτερα ευέλικτοΜε πρακτική, κινητή θύρα σωλήνα αναρρόφησης/καμπύλη σωλήνα. Με πολλές επιλογές για αποθήκευση εξαρτημάτων. Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 6 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.
Βολικός, χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με μεγάλο φίλτρο τσέπης
- Για την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
- Η ειδική γεωμετρία του φίλτρου εμποδίζει την εμπλοκή των στερεών που αναρροφώνται.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|260 / 26
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|6
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,75
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|250
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|250,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες στερεών, όπως λεπτομερή και χονδρομερή ρινίσματα, άμμος, άλλα αποξεστικά υλικά