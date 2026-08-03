Εξοπλισμένο με σύστημα φίλτρου σκόνης κατηγορίας L για ασφαλή ηλεκτρική σκούπα με λεπτομερή και χονδρομερή ρινίσματα και σκόνη, άμμο ή αμμοβολή, η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης IVR 100/60 που λειτουργεί με ροπή στρέψης είναι εντυπωσιακή σε σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές. Χάρη στο πλενόμενο και ανθεκτικό φίλτρο τσέπης και στον χειροκίνητο μηχανισμό τινάγματος για τον καθαρισμό του φίλτρου, εξασφαλίζεται σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Ο ισχυρός, ενεργειακά αποδοτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών (IE2) για υψηλά κενά εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης, ενώ ο κινητήρας χαμηλής συντήρησης με ονομαστική ισχύ εισόδου 6 kW έχει σχεδιαστεί ειδικά για συνεχή χρήση. Η φιλικότητα προς το χρήστη του κενού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές εφαρμογές, αποδεικνύεται από τον χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και από το γεγονός ότι το δοχείο 100 l μπορεί να αδειάσει άνετα και εργονομικά χρησιμοποιώντας ένα καρότσι ή περονοφόρο όχημα χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Τα απορρίμματα αναρρόφησης μπορούν επίσης να εκκενωθούν χειροκίνητα σε έναν τόπο αδειάσματος ειδικά σχεδιασμένο για τους πελάτες.