Το IVR-B 30/15 είναι μια μικρή βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μικρού ύψους που είναι ιδανική για χρήση στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Ο υψηλής ποιότητας ατσάλινος κάδος αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες. Τα υπολείμματα πρεσαρίσματος, τα ρινίσματα και η σκόνη αναρροφώνται με αξιοπιστία χάρη στο φίλτρο κασέτας. Τα περιττά στοιχεία κενού παραλείφθηκαν σκόπιμα κατά τον σχεδιασμό του μηχανήματος. Το αποτέλεσμα είναι μια ηλεκτρική σκούπα πολύ εύχρηστη, με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Ο ανθεκτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη χρήση (π.χ. σε γραμμές παραγωγής). Ένας αποτελεσματικός σιγαστήρας ελαχιστοποιεί τη στάθμη του θορύβου ώστε να μην προκαλείται όχληση.