Βιομηχανική σκούπα IVR-B 30/15
Μικρή, ισχυρή ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 30/15 με ατσάλινο κάδο και φυσητήρα πλευρικών καναλιών. Ευελιξία στη χρήση. Ιδανική για υπολείμματα πρεσαρίσματος, ρινίσματα ή χονδρομερή σκόνη.
Το IVR-B 30/15 είναι μια μικρή βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μικρού ύψους που είναι ιδανική για χρήση στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Ο υψηλής ποιότητας ατσάλινος κάδος αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες. Τα υπολείμματα πρεσαρίσματος, τα ρινίσματα και η σκόνη αναρροφώνται με αξιοπιστία χάρη στο φίλτρο κασέτας. Τα περιττά στοιχεία κενού παραλείφθηκαν σκόπιμα κατά τον σχεδιασμό του μηχανήματος. Το αποτέλεσμα είναι μια ηλεκτρική σκούπα πολύ εύχρηστη, με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Ο ανθεκτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη χρήση (π.χ. σε γραμμές παραγωγής). Ένας αποτελεσματικός σιγαστήρας ελαχιστοποιεί τη στάθμη του θορύβου ώστε να μην προκαλείται όχληση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγείς διαστάσεις.Το συμπαγές μέγεθος το καθιστά κατάλληλο για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών. Εύκολη αποθήκευση και σύνδεση μεταξύ, σε ή κάτω από τα μηχανήματα παραγωγής. Ο ισχυρός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού διευκολύνει τις ποικίλες εφαρμογές.
Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβαΟ δοχείο συλλογής μπορεί να ανυψωθεί από την βάση της μηχανής. Τα κλιπ ασφαλείας στο καπάκι επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΣυμπαγής μηχανή με ονομαστική ισχύ εισόδου 1,5 kW για αναρρόφηση στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.
Εξοπλισμένο με ανθεκτικό φίλτρο κασέτας
- Για ασφαλή αναρρόφηση στερεών και μικρών ποσοτήτων σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
- Πολύ σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|200 / 20
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|1,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|52
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|52,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|810 x 575 x 520