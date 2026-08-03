Βιομηχανική σκούπα IVR-B 50/30
Μικρή ενσωματωμένη μονάδα: η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVR-B 50/30 με ανθεκτικό φυσητήρα πλευρικών καναλιών και φίλτρο κασέτας για (μεταλλικά) ρινίσματα, υπολείμματα πρεσαρίσματος και χονδρομερή σκόνη.
Η ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 50/30 είναι μια συμπαγής βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μικρού ύψους - ιδανική για άμεση εγκατάσταση στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Επειδή εστιάζει στα βασικά στοιχεία αναρρόφησης, το μηχάνημα εντυπωσιάζει με εξαιρετικά απλό χειρισμό και απλή συντήρηση. Ο ανθεκτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών επιτρέπει τη συνεχή χρήση χωρίς συμβιβασμούς, π.χ. σε γραμμές παραγωγής. Με το φίλτρο κασέτας στο καπάκι του κάδου, το μηχάνημα είναι ιδανικό για αναρρόφηση ρινισμάτων, υπολειμμάτων πρεσαρίσματος και χονδρομερούς σκόνης. Ο στιβαρός κάδος από βαμμένο ατσάλι έχει σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανική χρήση. Ο ενσωματωμένος σιγαστήρας ελαχιστοποιεί τη στάθμη του θορύβου σε σημείο που να μην προκαλεί όχληση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγείς διαστάσεις.Εύκολη αποθήκευση και σύνδεση μεταξύ, σε ή κάτω από τα μηχανήματα παραγωγής. Το συμπαγές μέγεθος το καθιστά κατάλληλο για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών. Ο ισχυρός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού διευκολύνει τις ποικίλες εφαρμογές.
Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβαΟ δοχείο συλλογής μπορεί να ανυψωθεί από την βάση της μηχανής. Τα κλιπ ασφαλείας στο καπάκι επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΣυμπαγής μηχανή με ονομαστική ισχύ εισόδου 3 kW για την αναρρόφηση στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.
Εξοπλισμένο με ανθεκτικό φίλτρο κασέτας
- Για ασφαλή αναρρόφηση στερεών και μικρών ποσοτήτων σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
- Πολύ σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|260 / 26
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|72
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|70
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|70,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|835 x 715 x 570