Η ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 50/30 είναι μια συμπαγής βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα μικρού ύψους - ιδανική για άμεση εγκατάσταση στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Επειδή εστιάζει στα βασικά στοιχεία αναρρόφησης, το μηχάνημα εντυπωσιάζει με εξαιρετικά απλό χειρισμό και απλή συντήρηση. Ο ανθεκτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών επιτρέπει τη συνεχή χρήση χωρίς συμβιβασμούς, π.χ. σε γραμμές παραγωγής. Με το φίλτρο κασέτας στο καπάκι του κάδου, το μηχάνημα είναι ιδανικό για αναρρόφηση ρινισμάτων, υπολειμμάτων πρεσαρίσματος και χονδρομερούς σκόνης. Ο στιβαρός κάδος από βαμμένο ατσάλι έχει σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανική χρήση. Ο ενσωματωμένος σιγαστήρας ελαχιστοποιεί τη στάθμη του θορύβου σε σημείο που να μην προκαλεί όχληση.