Βιομηχανική σκούπα IVS 100/40 Lp
Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης κατηγορίας Super IVS 100/40 Lp με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 4 kW για αδιάκοπη χρήση. Το ενσωματωμένο σύστημα απόρριψης Longopac επιτρέπει την απόρριψη των υλικών που αναρροφήθηκαν χωρίς να διασκορπίζεται σκόνη.
Το μικρότερο μοντέλο από τη σειρά με τις βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης κατηγορίας super με σύστημα απόρριψης Longopac: Το IVS 100/40 Lp για την αναρρόφηση στερεών υλικών, όπως μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης και ατμοσφαιρικές εναποθέσεις. Τα υλικά που αναρροφώνται κατευθύνονται αμέσως στις σακούλες απόρριψης Longopac και μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς να διασκορπίζεται σχεδόν καθόλου σκόνη. Το σύστημα φίλτρου με το μεγάλο και πολύ συμπαγές (χάρη στις 16 πτυχώσεις) φίλτρο αστεριού καθαρίζεται σχολαστικά από τον οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου. Μια ειδική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει τα ίδια αποτελέσματα καθαρισμού πάντα, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Με τον αξιόπιστο και οικονομικό (IE2) τριφασικό κινητήρα και τον ισχυρό φυσητήρα πλευρικού καναλιού 4 kW, η σκούπα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για απαιτητικές και δύσκολες εργασίες καθαρισμού με συνεχή χρήση. Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια κατά τη μεταφορά και προστατεύονται από τυχόν απώλεια, ενώ το προαιρετικό τηλεχειριστήριο τονίζει ακόμα περισσότερο την ποικιλία των χαρακτηριστικών του βασικού μοντέλου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ασφαλές σύστημα απόρριψης LongopacΕπιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία. Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί. Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 4 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVSΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριού
- Για την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|150 / 15
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|4,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|155
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|155,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι