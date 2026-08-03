Το μικρότερο μοντέλο από τη σειρά με τις βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης κατηγορίας super με σύστημα απόρριψης Longopac: Το IVS 100/40 Lp για την αναρρόφηση στερεών υλικών, όπως μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης και ατμοσφαιρικές εναποθέσεις. Τα υλικά που αναρροφώνται κατευθύνονται αμέσως στις σακούλες απόρριψης Longopac και μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς να διασκορπίζεται σχεδόν καθόλου σκόνη. Το σύστημα φίλτρου με το μεγάλο και πολύ συμπαγές (χάρη στις 16 πτυχώσεις) φίλτρο αστεριού καθαρίζεται σχολαστικά από τον οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου. Μια ειδική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει τα ίδια αποτελέσματα καθαρισμού πάντα, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Με τον αξιόπιστο και οικονομικό (IE2) τριφασικό κινητήρα και τον ισχυρό φυσητήρα πλευρικού καναλιού 4 kW, η σκούπα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για απαιτητικές και δύσκολες εργασίες καθαρισμού με συνεχή χρήση. Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια κατά τη μεταφορά και προστατεύονται από τυχόν απώλεια, ενώ το προαιρετικό τηλεχειριστήριο τονίζει ακόμα περισσότερο την ποικιλία των χαρακτηριστικών του βασικού μοντέλου.