Βιομηχανική σκούπα IVS 100/55 Lp
Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 Lp κατηγορίας super με το εναλλακτικό σύστημα απόρριψης Longopac, πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW και οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου επίσης αναρροφά αξιόπιστα μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης.
Μια ενσωματωμένη βάση για τις σακούλες απόρριψης Longopac περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης IVS 100/55 Lp κατηγορίας super. Αυτό το σύστημα απόρριψης επιτρέπει την απόρριψη, χωρίς διασκορπισμό σκόνης, μεγάλων ποσοτήτων υλικών κατεδάφισης και ατμοσφαιρικών εναποθέσεων τις οποίες συλλέγει με ευκολία αυτή η σκούπα αναρρόφησης. Η απόδοση βασίζεται σε έναν πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW, το μεγαλύτερο φίλτρο αστεριού με 16 πτυχώσεις που φέρει πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M, καθώς και τον αξιόπιστο και εξαιρετικά αποδοτικό (IE2) τριφασικό κινητήρα. Παρά τη μεγάλη ισχύ της, η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να λειτουργήσει εύκολα σε παραδοσιακές βιομηχανικές πρίζες 16-amp και σε συνεχή χρήση. Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου έχει μια μονάδα με γρανάζια που επιτρέπει τη στοχευμένη μετάδοση ισχύος. Με αυτόν τον τρόπο, το φίλτρο καθαρίζεται πάντα με άριστα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Μπορείτε να αποθηκεύετε τα εξαρτήματα πάνω στη συσκευή για να μη χαθούν, ενώ διατίθεται και τηλεχειριστήριο, αν χρειάζεται, για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σκούπας αναρρόφησης από απόσταση 30 μέτρων το ανώτερο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ασφαλές σύστημα απόρριψης LongopacΕπιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία. Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί. Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 5,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVSΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριού
- Για την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|240 / 24
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|5,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|158
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|158,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι