Μια ενσωματωμένη βάση για τις σακούλες απόρριψης Longopac περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης IVS 100/55 Lp κατηγορίας super. Αυτό το σύστημα απόρριψης επιτρέπει την απόρριψη, χωρίς διασκορπισμό σκόνης, μεγάλων ποσοτήτων υλικών κατεδάφισης και ατμοσφαιρικών εναποθέσεων τις οποίες συλλέγει με ευκολία αυτή η σκούπα αναρρόφησης. Η απόδοση βασίζεται σε έναν πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW, το μεγαλύτερο φίλτρο αστεριού με 16 πτυχώσεις που φέρει πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M, καθώς και τον αξιόπιστο και εξαιρετικά αποδοτικό (IE2) τριφασικό κινητήρα. Παρά τη μεγάλη ισχύ της, η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να λειτουργήσει εύκολα σε παραδοσιακές βιομηχανικές πρίζες 16-amp και σε συνεχή χρήση. Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου έχει μια μονάδα με γρανάζια που επιτρέπει τη στοχευμένη μετάδοση ισχύος. Με αυτόν τον τρόπο, το φίλτρο καθαρίζεται πάντα με άριστα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Μπορείτε να αποθηκεύετε τα εξαρτήματα πάνω στη συσκευή για να μη χαθούν, ενώ διατίθεται και τηλεχειριστήριο, αν χρειάζεται, για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σκούπας αναρρόφησης από απόσταση 30 μέτρων το ανώτερο.