Βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/24-2 kit
Ιδανική για τη μεταλλουργική βιομηχανία: η συμπαγής βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/24-2 είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό υγρών και στερεών υλικών, όπως ρινίσματα.
Με δύο εξαιρετικά αθόρυβους κινητήρες για εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας, το βιομηχανικό σετ αναρρόφησης IVR-L 65/24-2 εντυπωσιάζει κατά την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό μικρών ποσοτήτων υγρών και στερεών, όπως λάδια, γαλακτώματα ψυκτικού υγρού ή χονδροειδή, λειαντικά ρινίσματα. Αυτό σημαίνει ότι το IVR-L 65/24-2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, αλλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στη μεταλλουργική βιομηχανία. Ο συμπαγής, εξοικονόμησης χώρου σχεδιασμός και το στιβαρό πλαίσιο διευκολύνουν επίσης τη μεταφορά της βιομηχανικής σκούπας σε διαφορετικούς χώρους εργασίας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ένα τυπικό ακροφύσιο, ένας σωλήνας PU 3 μέτρων, μια λαβή DN 50 και ένα καλάθι φίλτρου 20 λίτρων από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα (V2A). Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνοδεύεται από καλάθι φίλτρουΕπιτρέπει την εύκολη απόρριψη των στερεών που έχουν απορροφηθεί. Επιτρέπει την ανάκτηση των υγρών που έχουν απορροφηθεί. Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Ατσάλι
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,25
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|46
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|46,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|47,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|718 x 526 x 1251
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο επιφάνειας
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: ναι
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Πεδία εφαρμογής
- Για μικρές ποσότητες χονδροειδών και λειαντικών ρινισμάτων
- Για μικρές ποσότητες υγρών, όπως λάδια ή γαλακτώματα ψυκτικού υγρού