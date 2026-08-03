Με δύο εξαιρετικά αθόρυβους κινητήρες για εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας, το βιομηχανικό σετ αναρρόφησης IVR-L 65/24-2 εντυπωσιάζει κατά την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό μικρών ποσοτήτων υγρών και στερεών, όπως λάδια, γαλακτώματα ψυκτικού υγρού ή χονδροειδή, λειαντικά ρινίσματα. Αυτό σημαίνει ότι το IVR-L 65/24-2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, αλλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στη μεταλλουργική βιομηχανία. Ο συμπαγής, εξοικονόμησης χώρου σχεδιασμός και το στιβαρό πλαίσιο διευκολύνουν επίσης τη μεταφορά της βιομηχανικής σκούπας σε διαφορετικούς χώρους εργασίας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ένα τυπικό ακροφύσιο, ένας σωλήνας PU 3 μέτρων, μια λαβή DN 50 και ένα καλάθι φίλτρου 20 λίτρων από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα (V2A). Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.