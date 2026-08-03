Ένα ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου pocket και μια ισχυρή λύση δύο στροβίλων με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κινητής σκούπας υγρών και ρινισμάτων IVR-L 65/24-2 Tc. Μαζί, εγγυώνται συνεχή λειτουργία και υψηλή ισχύ αναρρόφησης χωρίς μείωση της χωρητικότητας του φίλτρου. Αυτό καθιστά τη μηχανή ιδανική για την αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων διαφόρων υλικών, όπως μεταλλικά ρινίσματα, λάδια ή γαλακτώματα ψυκτικού υγρού. Ένα προαιρετικό καλάθι φίλτρου εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των στερεών και υγρών συστατικών. Τα υγρά μπορούν να απορριφθούν ξεχωριστά απλώς αποσυνδέοντας τον σωλήνα αποστράγγισης από τη δεξαμενή συλλογής 65 λίτρων. Διαφορετικά, το σύστημα εκκένωσης με ανακλινόμενο σασί χρησιμοποιείται για την εκκένωση του δοχείου με ελάχιστη δύναμη, ανακλινώντας το με τη χρήση του μηχανισμού αποκόλλησης. Με τροφοδοσία AC και πολύ στιβαρή και φιλική προς τη συντήρηση σχεδίαση, η σκούπα πληροί τις βασικές απαιτήσεις για δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές. Η μονάδα κίνησης με ηχομόνωση και ο σιγαστήρας εξάτμισης εξασφαλίζουν επίσης χαμηλό θόρυβο λειτουργίας. Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.