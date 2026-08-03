Βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/24-2 Tc
Η ανθεκτική σκούπα υγρών και ρινισμάτων IVR-L 65/24-2 Tc για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα. Κατάλληλη για την αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων λαδιού και μεταλλικών ρινισμάτων, μεταξύ άλλων υλικών.
Ένα ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου pocket και μια ισχυρή λύση δύο στροβίλων με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κινητής σκούπας υγρών και ρινισμάτων IVR-L 65/24-2 Tc. Μαζί, εγγυώνται συνεχή λειτουργία και υψηλή ισχύ αναρρόφησης χωρίς μείωση της χωρητικότητας του φίλτρου. Αυτό καθιστά τη μηχανή ιδανική για την αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων διαφόρων υλικών, όπως μεταλλικά ρινίσματα, λάδια ή γαλακτώματα ψυκτικού υγρού. Ένα προαιρετικό καλάθι φίλτρου εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των στερεών και υγρών συστατικών. Τα υγρά μπορούν να απορριφθούν ξεχωριστά απλώς αποσυνδέοντας τον σωλήνα αποστράγγισης από τη δεξαμενή συλλογής 65 λίτρων. Διαφορετικά, το σύστημα εκκένωσης με ανακλινόμενο σασί χρησιμοποιείται για την εκκένωση του δοχείου με ελάχιστη δύναμη, ανακλινώντας το με τη χρήση του μηχανισμού αποκόλλησης. Με τροφοδοσία AC και πολύ στιβαρή και φιλική προς τη συντήρηση σχεδίαση, η σκούπα πληροί τις βασικές απαιτήσεις για δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές. Η μονάδα κίνησης με ηχομόνωση και ο σιγαστήρας εξάτμισης εξασφαλίζουν επίσης χαμηλό θόρυβο λειτουργίας. Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσης
- Εξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση.
- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Ατσάλι
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,25
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|42,6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|43,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|43,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|737 x 532 x 1326
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο επιφάνειας
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
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Πεδία εφαρμογής
- Για μέτριες ποσότητες χονδρομερών και αποξεστικών ρινισμάτων
- Για μέτριες ποσότητες υγρών, όπως έλαια ή γαλακτώματα ψυκτικών μέσων