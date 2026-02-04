Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/15 L2P Advanced

Το IB 10/15 L2P Advanced είναι η τελευταία γενιά συσκευών εκτόξευσης ξηρού πάγου με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου. Υψηλή απόδοση καθαρισμού, ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσης
  • Γρήγορη και εύκολη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.
  • Με ενσωματωμένο φωτισμό.
  • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πάγου απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης.
Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
  • Πίεση εκτόξευσης, ώρες λειτουργίας, χρόνος σέρβις εμφανίζονται στην οθόνη.
  • Η ποσότητα ξηρού πάγου μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κουμπί.
  • Ενσωματωμένα συστήματα απεικόνισης κατάστασης και υποβοήθησης, π.χ. για παρακολούθηση πίεσης.
Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγου
  • Το CO2 εκκενώνεται μέσω του σωλήνα εξάτμισης.
  • Ασφαλής χειρισμός, καμία επαφή με τα σφαιρίδια ξηρού πάγου.
  • Αυτοασφαλιζόμενη σκανδάλη πιστολιού.
Συμπαγής, φορητή σχεδίαση
  • Οι τροχοί και οι χειρολαβές επιτρέπουν την κινητικότητα και την ασφαλή μεταφορά.
  • Δυνατότητα χωριστής αποθήκευσης για όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένη βάση στήριξης εξοπλισμού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς παροχής (kW) 1,1
Περίβλημα / πλαίσιο Πλαστικό σώμα περιστροφής
Πιστοποιήθηκε από CE
Μήκος καλωδίου (m) 5,5
Πίεση αέρα (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Ποσότητα αέρα (m³/min) 0,07 - 1,55
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 95
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) (mm) 2,5
Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h) 2 - 15
Κατανάλωση υγρού CO2 (kg/h) 20 - 60
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Τάση (V) 220 - 230
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 84
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 84
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 898 x 565 x 935
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
  • Για τον καθαρισμό ντουλαπιών ελέγχου, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
  • Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων
  • Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών
Εξαρτήματα