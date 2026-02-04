Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/15 L2P Advanced

Το IB 10/15 L2P Advanced είναι η τελευταία γενιά συσκευών εκτόξευσης ξηρού πάγου με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου. Υψηλή απόδοση καθαρισμού, ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές.