Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/15 L2P Advanced
Το IB 10/15 L2P Advanced είναι η τελευταία γενιά συσκευών εκτόξευσης ξηρού πάγου με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου. Υψηλή απόδοση καθαρισμού, ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσης
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.
- Με ενσωματωμένο φωτισμό.
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πάγου απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης.
Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
- Πίεση εκτόξευσης, ώρες λειτουργίας, χρόνος σέρβις εμφανίζονται στην οθόνη.
- Η ποσότητα ξηρού πάγου μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κουμπί.
- Ενσωματωμένα συστήματα απεικόνισης κατάστασης και υποβοήθησης, π.χ. για παρακολούθηση πίεσης.
Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγου
- Το CO2 εκκενώνεται μέσω του σωλήνα εξάτμισης.
- Ασφαλής χειρισμός, καμία επαφή με τα σφαιρίδια ξηρού πάγου.
- Αυτοασφαλιζόμενη σκανδάλη πιστολιού.
Συμπαγής, φορητή σχεδίαση
- Οι τροχοί και οι χειρολαβές επιτρέπουν την κινητικότητα και την ασφαλή μεταφορά.
- Δυνατότητα χωριστής αποθήκευσης για όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένη βάση στήριξης εξοπλισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,1
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Πλαστικό σώμα περιστροφής
|Πιστοποιήθηκε από
|CE
|Μήκος καλωδίου (m)
|5,5
|Πίεση αέρα (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Ποσότητα αέρα (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|95
|Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) (mm)
|2,5
|Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h)
|2 - 15
|Κατανάλωση υγρού CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Τάση (V)
|220 - 230
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|84
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|84
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για τον καθαρισμό ντουλαπιών ελέγχου, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
- Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών