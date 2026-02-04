Οι εργασίες καθαρισμού με εκτοξευτές ξηρού πάγου στη συντήρηση μηχανών ή οχημάτων, για καθαρισμό στη διαδικασία κατασκευής ή για προετοιμασία οχημάτων ήταν αδιανόητες μέχρι τώρα χωρίς τον προγραμματισμό παραλαβής και διαχείρισης του ξηρού πάγου. Αυτό είναι πλέον εφικτό με το IB 10/8 L2P, το πρώτο εκτοξευτή ξηρού πάγου στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO₂. Χάρη σε μια καινοτόμο διαδικασία, τα σφαιρίδια ξηρού πάγου κατασκευάζονται από υγρό CO₂ όταν είναι απαραίτητο – το L2P σημαίνει "Υγρό σε Πέλλετ". Καθώς το υγρό CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε φιάλες αερίου για πρακτικά απεριόριστο χρονικό διάστημα, αποφεύγεται η συνήθης χρονοβόρα διαχείριση του ξηρού πάγου. Η πολύ χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα του μηχανήματος μειώνει επίσης σημαντικά τις απαιτήσεις υποδομής. Ταυτόχρονα, τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ξηρού πάγου Kärcher διατηρούνται πλήρως. Το IB 10/8 L2P καθαρίζει πολύ απαλά – επίσης για πολύπλοκα περιγράμματα όπως αυλακώσεις, ρουλεμάν ή αυλακώσεις και σε περίπτωση έντονης μόλυνσης, όπως καμένες επικαλύψεις. Τα λειαντικά υπολείμματα αποφεύγονται αξιόπιστα.