Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P

Το IB 10/8 L2P είναι το πρώτο μηχάνημα ξηρής παγοβολής στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO₂. Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού, χωρίς περίπλοκα logistics.

Οι εργασίες καθαρισμού με εκτοξευτές ξηρού πάγου στη συντήρηση μηχανών ή οχημάτων, για καθαρισμό στη διαδικασία κατασκευής ή για προετοιμασία οχημάτων ήταν αδιανόητες μέχρι τώρα χωρίς τον προγραμματισμό παραλαβής και διαχείρισης του ξηρού πάγου. Αυτό είναι πλέον εφικτό με το IB 10/8 L2P, το πρώτο εκτοξευτή ξηρού πάγου στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO₂. Χάρη σε μια καινοτόμο διαδικασία, τα σφαιρίδια ξηρού πάγου κατασκευάζονται από υγρό CO₂ όταν είναι απαραίτητο – το L2P σημαίνει "Υγρό σε Πέλλετ". Καθώς το υγρό CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε φιάλες αερίου για πρακτικά απεριόριστο χρονικό διάστημα, αποφεύγεται η συνήθης χρονοβόρα διαχείριση του ξηρού πάγου. Η πολύ χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα του μηχανήματος μειώνει επίσης σημαντικά τις απαιτήσεις υποδομής. Ταυτόχρονα, τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ξηρού πάγου Kärcher διατηρούνται πλήρως. Το IB 10/8 L2P καθαρίζει πολύ απαλά – επίσης για πολύπλοκα περιγράμματα όπως αυλακώσεις, ρουλεμάν ή αυλακώσεις και σε περίπτωση έντονης μόλυνσης, όπως καμένες επικαλύψεις. Τα λειαντικά υπολείμματα αποφεύγονται αξιόπιστα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P: Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσης
Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσης
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Με ενσωματωμένο φωτισμό. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πάγου απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης.
Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P: Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
Πίεση εκτόξευσης, ώρες λειτουργίας, χρόνος σέρβις εμφανίζονται στην οθόνη. Η ποσότητα ξηρού πάγου μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κουμπί. Ενσωματωμένα συστήματα απεικόνισης κατάστασης και υποβοήθησης, π.χ. για παρακολούθηση πίεσης.
Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P: Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγου
Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγου
Το CO2 εκκενώνεται μέσω του σωλήνα εξάτμισης. Ασφαλής χειρισμός, καμία επαφή με τα σφαιρίδια ξηρού πάγου. Αυτοασφαλιζόμενη σκανδάλη πιστολιού.
Συμπαγής, φορητή σχεδίαση
  • Οι τροχοί και οι χειρολαβές επιτρέπουν την κινητικότητα και την ασφαλή μεταφορά.
  • Δυνατότητα χωριστής αποθήκευσης για όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένη βάση στήριξης εξοπλισμού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς παροχής (kW) 1
Περίβλημα / πλαίσιο Πλαστικό σώμα περιστροφής
Πιστοποιήθηκε από CE
Μήκος καλωδίου (m) 5,5
Πίεση αέρα (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Ποιότητα αέρα Στεγνός και απολιπασμένος
Ποσότητα αέρα (m³/min) 0,07 - 0,8
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 95
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) (mm) 2,5
Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h) 2 - 8
Κατανάλωση υγρού CO2 (kg/h) 20 - 60
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Τάση (V) 220 - 230
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 92
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 103,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 870 x 450 x 970

Πεδίο προμήθειας

  • Επίπεδο ακροφύσιο, κοντό
  • Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου
  • Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)

Εξοπλισμός

  • Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"
  • Ηλεκτρονικός έλεγχος
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
  • Για τον καθαρισμό ντουλαπιών ελέγχου, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
  • Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων
  • Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών
Εξαρτήματα