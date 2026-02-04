Μηχανή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P
Το IB 10/8 L2P είναι το πρώτο μηχάνημα ξηρής παγοβολής στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO₂. Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού, χωρίς περίπλοκα logistics.
Οι εργασίες καθαρισμού με εκτοξευτές ξηρού πάγου στη συντήρηση μηχανών ή οχημάτων, για καθαρισμό στη διαδικασία κατασκευής ή για προετοιμασία οχημάτων ήταν αδιανόητες μέχρι τώρα χωρίς τον προγραμματισμό παραλαβής και διαχείρισης του ξηρού πάγου. Αυτό είναι πλέον εφικτό με το IB 10/8 L2P, το πρώτο εκτοξευτή ξηρού πάγου στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO₂. Χάρη σε μια καινοτόμο διαδικασία, τα σφαιρίδια ξηρού πάγου κατασκευάζονται από υγρό CO₂ όταν είναι απαραίτητο – το L2P σημαίνει "Υγρό σε Πέλλετ". Καθώς το υγρό CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε φιάλες αερίου για πρακτικά απεριόριστο χρονικό διάστημα, αποφεύγεται η συνήθης χρονοβόρα διαχείριση του ξηρού πάγου. Η πολύ χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα του μηχανήματος μειώνει επίσης σημαντικά τις απαιτήσεις υποδομής. Ταυτόχρονα, τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ξηρού πάγου Kärcher διατηρούνται πλήρως. Το IB 10/8 L2P καθαρίζει πολύ απαλά – επίσης για πολύπλοκα περιγράμματα όπως αυλακώσεις, ρουλεμάν ή αυλακώσεις και σε περίπτωση έντονης μόλυνσης, όπως καμένες επικαλύψεις. Τα λειαντικά υπολείμματα αποφεύγονται αξιόπιστα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσηςΓρήγορη και εύκολη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Με ενσωματωμένο φωτισμό. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πάγου απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης.
Εύκολη και διαισθητική λειτουργίαΠίεση εκτόξευσης, ώρες λειτουργίας, χρόνος σέρβις εμφανίζονται στην οθόνη. Η ποσότητα ξηρού πάγου μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κουμπί. Ενσωματωμένα συστήματα απεικόνισης κατάστασης και υποβοήθησης, π.χ. για παρακολούθηση πίεσης.
Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγουΤο CO2 εκκενώνεται μέσω του σωλήνα εξάτμισης. Ασφαλής χειρισμός, καμία επαφή με τα σφαιρίδια ξηρού πάγου. Αυτοασφαλιζόμενη σκανδάλη πιστολιού.
Συμπαγής, φορητή σχεδίαση
- Οι τροχοί και οι χειρολαβές επιτρέπουν την κινητικότητα και την ασφαλή μεταφορά.
- Δυνατότητα χωριστής αποθήκευσης για όλα τα εξαρτήματα. Ενσωματωμένη βάση στήριξης εξοπλισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ισχύς παροχής (kW)
|1
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Πλαστικό σώμα περιστροφής
|Πιστοποιήθηκε από
|CE
|Μήκος καλωδίου (m)
|5,5
|Πίεση αέρα (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Ποιότητα αέρα
|Στεγνός και απολιπασμένος
|Ποσότητα αέρα (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|95
|Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) (mm)
|2,5
|Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h)
|2 - 8
|Κατανάλωση υγρού CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Τάση (V)
|220 - 230
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|92
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|103,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|870 x 450 x 970
Πεδίο προμήθειας
- Επίπεδο ακροφύσιο, κοντό
- Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου
- Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)
Εξοπλισμός
- Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"
- Ηλεκτρονικός έλεγχος
Πεδία εφαρμογής
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για τον καθαρισμό ντουλαπιών ελέγχου, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
- Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών