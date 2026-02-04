H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC!
Υπερδιπλασιάζουμε την παραγωγικότητα του μηχανήματος, αφού με 2 ώρες φόρτισης έναντι 8 ωρών που χρειάζονται οι μπαταρίες μολύβδου έχουμε το μηχάνημα διαθέσιμο για περίπου 14 ώρες την ημέρα έναντι 6 ωρών.
4 πλάσια διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 2.700 κύκλοι φόρτισης σε αντίθεση με τις μπαταρίες μολύβδου που εχουν 500-900 κύκλους φόρτισης
Ταχυφόρτιση μέσα σε 2 ώρες και όχι μόνο αυτό! Φόρτιση ανα πάσα στιγμή, αφού στις μπαταρίες λιθίου δεν έχουμε φαινόμενα μνήμης!
Αποκτώντας µια µπαταρία ιόντων λιθίου της Kärcher, ταυτόχρονα µπαίνεις σε έναν κόσµο µε άπειρες δυνατότητες κι επιλογές! Είναι επαναστατικό!
100% ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
100% χρήση της φόρτισης σε αντίθεση με τις μολύβδου που χρησιμοποιείται μόνο το 80%.
ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΙ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
- Δεν απαιτείται ειδικός χειρισμός σε ό,τι αφορά την αποφόρτιση/φόρτιση.
- Χωρίς εξάτμιση αερίων κατά την φόρτιση.
- Δεν απαιτείται συντήρηση των μπαταριών.
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
Εξοπλισμένη με μία μπαταρία λιθίου (80 Ah) που δεν χρειάζεται συντήρηση και ταχυφορτιστή στον στάνταρ εξοπλισμό: Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Pack με 50 Ι δεξαμενή.
Με compact σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο δεξαμενές 50 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό και πλάτος εργασίας 51 cm, η ευέλικτη μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Classic Bp Pack επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ορατότητα της περιοχής που θα καθαριστεί. Η κεφαλή βούρτσας του δίσκου δουλεύει τόσο αθόρυβα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο. Το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας η οποία μαζεύεται εύκολα για εύκολη μεταφορά είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και είναι χειροκίνητα. Η απλή λειτουργία χρήσης καταργεί τα περίπλοκα προγράμματα καθαρισμού και τις φάσεις εξοικείωσης με το μηχάνημα, που σημαίνει για παράδειγμα ότι το να ξεκινήσει ή να σταματήσει η λειτουργία της βούρτσας και της τουρμπίνας αναρρόφησης αρκεί ένας κεντρικός μοχλός λειτουργίας. Μία ισχυρή μπαταρία λιθίου με χωρητικότητα 80 Ah και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό έτσι ώστε η γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση να γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα όταν αυτό χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας
- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό
Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.
Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.
Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας
- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.
- Απλή ιδέα με αυτονόητα σύμβολα και σαφώς διαμορφωμένο πίνακα ελέγχου.
- Πολύ σύντομη περίοδος εκπαίδευσης.
Άνετο σύστημα τεσσάρων τροχών
- Ιδανικό για μεγάλες εφαρμογές χωρίς κόπωση.
- Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη και μειώνει σημαντικά τη σωματική προσπάθεια.
Στιβαρό τυπικό πλαίσιο
- Μειώνει την προσπάθεια και το κόστος συντήρησης.
- Αυξάνει την αξιοπιστία.
Μοναδικός σχεδιασμός συστήματος αναρρόφησης
- Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας.
Ξεχωριστό σύστημα δεξαμενής βρώμικου νερού
- Πολύ εύκολο καθάρισμα.
- Αυξάνει την υγιεινή.
Καπάκι γλυκού νερού με δοσολογία καθαριστικού
- Για εύκολη και ακριβή δοσολογία των καθαριστικών.
- Μειώνει την κατανάλωση καθαριστικού και το κόστος.
Πρακτική βάση
- Για τη μεταφορά διαφόρων εξαρτημάτων.
- Τα εργαλεία για χειροκίνητο καθαρισμό είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|50 / 50
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 2040
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1200
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 90
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|2,5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|23
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1240
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|53
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μπαταρία
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες
- Κατάλληλο επίσης για εφαρμογές καθαρισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε καντίνες ή γραφεία.
- Για χρήση σε ξενοδοχεία και σε επιχειρήσεις catering, λιανική πώληση και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Καταστήματα λιανικής
- Για καθαρισμούς στον κλάδο της υγείας, στις μεταφορές και στη βιομηχανία
- Βιομηχανία
- Χώρος του Αυτοκινήτου