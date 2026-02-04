Με compact σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο δεξαμενές 50 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό και πλάτος εργασίας 51 cm, η ευέλικτη μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Classic Bp Pack επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ορατότητα της περιοχής που θα καθαριστεί. Η κεφαλή βούρτσας του δίσκου δουλεύει τόσο αθόρυβα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο. Το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας η οποία μαζεύεται εύκολα για εύκολη μεταφορά είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και είναι χειροκίνητα. Η απλή λειτουργία χρήσης καταργεί τα περίπλοκα προγράμματα καθαρισμού και τις φάσεις εξοικείωσης με το μηχάνημα, που σημαίνει για παράδειγμα ότι το να ξεκινήσει ή να σταματήσει η λειτουργία της βούρτσας και της τουρμπίνας αναρρόφησης αρκεί ένας κεντρικός μοχλός λειτουργίας. Μία ισχυρή μπαταρία λιθίου με χωρητικότητα 80 Ah και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό έτσι ώστε η γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση να γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα όταν αυτό χρειάζεται.