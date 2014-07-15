Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/4 C

Ιδιαίτερα συμπαγής και ελαφριά (11.5kg) μηχανή περιποίησης δαπέδου. Μια καινοτόμος και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για το χειρωνακτικό καθαρισμό σκληρών επιφανειών έκτασης 20 - 200τμ.

Χάρη στην κάθετη σχεδίασή της, η μηχανή είναι ευκίνητη σαν μία σκούπα όρθιου τύπου. Σε σύγκριση με την κοινή σφουγγαρίστρα έχει μεγαλύτερη ισχύ καθαρισμού χάρη στην 10 φορές μεγαλύτερη πίεση που ασκεί στο δάπεδο με τη βούρτα που περιστρέφεται με 1500rpm. Η μηχανή στεγνώνει την επιφάνεια με μπροστινή και πίσω κίνηση. Για επίμονους ρύπους τα συστήματα αναρρόφησης μπορούν να ανασηκωθούν με τον ποδοδιακόπτη, ώστε το χημικό να δράσει για παραπάνω ώρα. Για εύκολο καθαρισμό κάτω από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα χάρη στην χαμηλή κεφαλή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα
Άμεση στέγνωση
Δυνατότητα διακοπής αναρρόφησης
Οι κάδοι είναι αποσπώμενοι
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 300
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 130
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 1450
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²) 100
Κατανάλωση νερού (l/min) 0,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) max. 72
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) 820
Χρώμα ανθρακί
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 507 x 343 x 1145

Πεδίο προμήθειας

  • Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
  • Τροχοί μεταφοράς
  • 2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Σύστημα 2 κάδων
  • Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
