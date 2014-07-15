Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/4 C
Ιδιαίτερα συμπαγής και ελαφριά (11.5kg) μηχανή περιποίησης δαπέδου. Μια καινοτόμος και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για το χειρωνακτικό καθαρισμό σκληρών επιφανειών έκτασης 20 - 200τμ.
Χάρη στην κάθετη σχεδίασή της, η μηχανή είναι ευκίνητη σαν μία σκούπα όρθιου τύπου. Σε σύγκριση με την κοινή σφουγγαρίστρα έχει μεγαλύτερη ισχύ καθαρισμού χάρη στην 10 φορές μεγαλύτερη πίεση που ασκεί στο δάπεδο με τη βούρτα που περιστρέφεται με 1500rpm. Η μηχανή στεγνώνει την επιφάνεια με μπροστινή και πίσω κίνηση. Για επίμονους ρύπους τα συστήματα αναρρόφησης μπορούν να ανασηκωθούν με τον ποδοδιακόπτη, ώστε το χημικό να δράσει για παραπάνω ώρα. Για εύκολο καθαρισμό κάτω από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα χάρη στην χαμηλή κεφαλή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα
Άμεση στέγνωση
Δυνατότητα διακοπής αναρρόφησης
Οι κάδοι είναι αποσπώμενοι
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|300
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|300
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|4 / 4
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|200
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|130
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1450
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|100
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|0,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 72
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|820
|Χρώμα
|ανθρακί
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|507 x 343 x 1145
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- Τροχοί μεταφοράς
- 2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος