Χάρη στην κάθετη σχεδίασή της, η μηχανή είναι ευκίνητη σαν μία σκούπα όρθιου τύπου. Σε σύγκριση με την κοινή σφουγγαρίστρα έχει μεγαλύτερη ισχύ καθαρισμού χάρη στην 10 φορές μεγαλύτερη πίεση που ασκεί στο δάπεδο με τη βούρτα που περιστρέφεται με 1500rpm. Η μηχανή στεγνώνει την επιφάνεια με μπροστινή και πίσω κίνηση. Για επίμονους ρύπους τα συστήματα αναρρόφησης μπορούν να ανασηκωθούν με τον ποδοδιακόπτη, ώστε το χημικό να δράσει για παραπάνω ώρα. Για εύκολο καθαρισμό κάτω από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα χάρη στην χαμηλή κεφαλή.