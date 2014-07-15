Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/4 C Adv

Compact μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων για μικρές σε έκταση επιφάνειες, το οποίο ζυγίζει μόλις 12 κιλά. Ιδανικό για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών 20 έως 200 τ.μ.

To νέο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BR 30/4 C Advanced της Kärcher περιορίζει τους κινδύνους των παραδοσιακών μεθόδων χειρωνακτικού καθαρισμού (σφουγγαρίσματος) σε δημόσιους χώρους. Εύχρηστο όσο μια ηλεκτρική σκούπα όρθιου τύπου, το BR 30/4 Adv, καθαρίζει αποτελεσματικά και στεγνώνει δάπεδα με ένα μόνο πέρασμα, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βαθύ καθαρισμό. Η χρήση του BR 30/4 C Adv είναι γρηγορότερη, ευκολότερη, πιο υγιεινή και πιο ασφαλής για τους χειριστές και το κοινό από το σφουγγάρισμα, αφήνοντας τα δάπεδα άμεσα καθαρά, ασφαλή και έτοιμα για χρήση. Διαθέτει κάδους καθαρού και ακάθαρτου νερού χωρητικότητας 4 λίτρων έκαστος. Είναι και οι δύο πλήρως αποσπώμενοι, με εύκολη πλήρωση και καθαρισμό, ενώ η κυλινδρική βούρτσα και τα συστήματα αναρρόφησης αφαιρούνται και αντικαθίστανται χωρίς εργαλεία. Με πολύ μικρό ύψος κεφαλής (μόλις 7cm), το μηχάνημα καθαρίζει εύκολα κάτω από έπιπλα, ενώ η αναρρόφηση διακόπτεται ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα τριψίματος και εφαρμογής απορρυπαντικού για το βαθύ καθαρισμό. Με σωλήνα και τσόχες μικροϊνών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα
Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό. Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς. Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.
Άμεση στέγνωση
Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός. Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.
Οι κάδοι είναι αποσπώμενοι
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 300
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 130
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 1450
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²) 100
Κατανάλωση νερού (l/min) 0,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) max. 72
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) 820
Χρώμα ανθρακί
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 495 x 340 x 1145

Πεδίο προμήθειας

  • Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
  • Roller μικροϊνών: 1 Τεμάχιο(α)
  • Τροχοί μεταφοράς
  • 2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)
  • Χειροκίνητη αναρρόφηση

Εξοπλισμός

  • Σύστημα 2 κάδων
  • Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/4 C Adv
