To νέο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BR 30/4 C Advanced της Kärcher περιορίζει τους κινδύνους των παραδοσιακών μεθόδων χειρωνακτικού καθαρισμού (σφουγγαρίσματος) σε δημόσιους χώρους. Εύχρηστο όσο μια ηλεκτρική σκούπα όρθιου τύπου, το BR 30/4 Adv, καθαρίζει αποτελεσματικά και στεγνώνει δάπεδα με ένα μόνο πέρασμα, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βαθύ καθαρισμό. Η χρήση του BR 30/4 C Adv είναι γρηγορότερη, ευκολότερη, πιο υγιεινή και πιο ασφαλής για τους χειριστές και το κοινό από το σφουγγάρισμα, αφήνοντας τα δάπεδα άμεσα καθαρά, ασφαλή και έτοιμα για χρήση. Διαθέτει κάδους καθαρού και ακάθαρτου νερού χωρητικότητας 4 λίτρων έκαστος. Είναι και οι δύο πλήρως αποσπώμενοι, με εύκολη πλήρωση και καθαρισμό, ενώ η κυλινδρική βούρτσα και τα συστήματα αναρρόφησης αφαιρούνται και αντικαθίστανται χωρίς εργαλεία. Με πολύ μικρό ύψος κεφαλής (μόλις 7cm), το μηχάνημα καθαρίζει εύκολα κάτω από έπιπλα, ενώ η αναρρόφηση διακόπτεται ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα τριψίματος και εφαρμογής απορρυπαντικού για το βαθύ καθαρισμό. Με σωλήνα και τσόχες μικροϊνών.