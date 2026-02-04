Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/4 C BP
Το ελαφρύ και ιδιαίτερα συμπαγές μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 30/4 C Bp εξασφαλίζει στεγνά δάπεδα που δεν είναι ολισθηρά αμέσως μετά τον καθαρισμό και ζυγίζει μόλις 14 kg.
Όπως και ο χειροκίνητος καθαρισμός, πολύ καλύτερα: το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 30/4 C Bp Pack είναι μια πραγματική εναλλακτική λύση για τον χειρωνακτικό καθαρισμό σκληρών επιφανειών έως 200 m² λόγω του συμπαγούς σχήματος, του πολύ ελαφρού βάρους των 14 κιλών και η μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας με χρόνο λειτουργίας 30 λεπτών. Η πίεση επαφής, η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτήν μιας συμβατικής σφουγγαρίστρας, και μια ταχύτητα κυλίνδρου περίπου 1.500 στροφών εξασφαλίζουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Είναι δυνατή η αναρρόφηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Στην περίπτωση ιδιαίτερα επίμονης βρωμιάς, τα ελαστικά μάκτρα μπορούν να ανυψωθούν για να παραταθεί ο χρόνος επαφής του διαλύματος καθαρισμού. Το μόνο που μένει αμέσως μετά τον καθαρισμό είναι καθαρό και ιδιαίτερα στεγνό, και επομένως αντιολισθητικό δάπεδο. Το πολύ κινητό, ασύρματο μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δαπέδων σε μικρά καταστήματα, εστιατόρια, πρατήρια βενζίνης, σούπερ μάρκετ, χώρους υγιεινής, κουζίνες ή ακόμη και επιπλέον των υπαρχόντων μεγαλύτερων στεγνωτηρίων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα
- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.
- Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.
Άμεση στέγνωση
- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|300
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|300
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|4 / 4
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|200
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|150
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 35
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1270
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|100
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|0,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|72,4
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|550
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Τροχοί μεταφοράς
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων