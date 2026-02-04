Όπως και ο χειροκίνητος καθαρισμός, πολύ καλύτερα: το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 30/4 C Bp Pack είναι μια πραγματική εναλλακτική λύση για τον χειρωνακτικό καθαρισμό σκληρών επιφανειών έως 200 m² λόγω του συμπαγούς σχήματος, του πολύ ελαφρού βάρους των 14 κιλών και η μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης διάρκειας με χρόνο λειτουργίας 30 λεπτών. Η πίεση επαφής, η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτήν μιας συμβατικής σφουγγαρίστρας, και μια ταχύτητα κυλίνδρου περίπου 1.500 στροφών εξασφαλίζουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Είναι δυνατή η αναρρόφηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Στην περίπτωση ιδιαίτερα επίμονης βρωμιάς, τα ελαστικά μάκτρα μπορούν να ανυψωθούν για να παραταθεί ο χρόνος επαφής του διαλύματος καθαρισμού. Το μόνο που μένει αμέσως μετά τον καθαρισμό είναι καθαρό και ιδιαίτερα στεγνό, και επομένως αντιολισθητικό δάπεδο. Το πολύ κινητό, ασύρματο μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δαπέδων σε μικρά καταστήματα, εστιατόρια, πρατήρια βενζίνης, σούπερ μάρκετ, χώρους υγιεινής, κουζίνες ή ακόμη και επιπλέον των υπαρχόντων μεγαλύτερων στεγνωτηρίων.