Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/4 C BP Pack
Η ελαφριά και εξαιρετικά συμπαγής πλυστική μηχανή δαπέδου μπαταρίας BR 30/4 C Bp Pack, η οποία διασφαλίζει ότι τα δάπεδα είναι στεγνά και δεν γλυστρούν αμέσως μετά τον καθαρισμό τους, ζυγίζει μόλις 14 κιλά.
Με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την κλασσική σφουγγαρίστρα: η πλυστική δαπέδου μπαταρίας BR 30/4 C Bp Pack είναι πολύ καλύτερη λύση από την κλασσική σφουγγαρίστρα στον καθαρισμό δαπέδων έως 200 τμ λόγω της συμπαγούς διάστασης της, του πολύ μικρού βάρους των 14 κιλών και της μπαταρίας ιόντων λιθίου που εξασφαλίζει αυτονομία 30 λεπτών. Η πίεση επαφής, η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από μίας κλασσικής σφουγγαρίστρας, και η ταχύτητα περιστροφής των κυλινδρικών βουρτσών με 1500 στροφές το λεπτό διασφαλίζουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα. Η αναρρόφηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω είναι εφικτή. Στην περίπτωση καθαρισμού πολύ επίμονου ρύπου, τα μάκτρα ανυψώνονται ώστε να αυξηθεί ο χρόνος δράσης του χημικού καθαριστικού. Το αποτέλεσμα αμέσως μετά τον καθαρισμό είναι ένα καθαρό και ιδιαίτερα στεγνό χωρίς να γλιστράει το δάπεδο. Η εξαιρετικά ευκίνητη μηχανή μπαταρίας είναι ιδανική για τον καθαρισμό δαπέδων σε μικρά καταστήματα, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων, supermarket, χώρους υγιεινής, κουζίνες ή ακόμα και ως πρόσθετο / εφεδρικό μηχάνημα όπου υπάρχουν μεγαλύτερες πλυστικές δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα
Άμεση στέγνωση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|300
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|300
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|4 / 4
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|200
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|150
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|7,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 35
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1270
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|100
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|0,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 72,4
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|550
|Χρώμα
|ανθρακί
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Τροχοί μεταφοράς
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- 2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων