Με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την κλασσική σφουγγαρίστρα: η πλυστική δαπέδου μπαταρίας BR 30/4 C Bp Pack είναι πολύ καλύτερη λύση από την κλασσική σφουγγαρίστρα στον καθαρισμό δαπέδων έως 200 τμ λόγω της συμπαγούς διάστασης της, του πολύ μικρού βάρους των 14 κιλών και της μπαταρίας ιόντων λιθίου που εξασφαλίζει αυτονομία 30 λεπτών. Η πίεση επαφής, η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από μίας κλασσικής σφουγγαρίστρας, και η ταχύτητα περιστροφής των κυλινδρικών βουρτσών με 1500 στροφές το λεπτό διασφαλίζουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα. Η αναρρόφηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω είναι εφικτή. Στην περίπτωση καθαρισμού πολύ επίμονου ρύπου, τα μάκτρα ανυψώνονται ώστε να αυξηθεί ο χρόνος δράσης του χημικού καθαριστικού. Το αποτέλεσμα αμέσως μετά τον καθαρισμό είναι ένα καθαρό και ιδιαίτερα στεγνό χωρίς να γλιστράει το δάπεδο. Η εξαιρετικά ευκίνητη μηχανή μπαταρίας είναι ιδανική για τον καθαρισμό δαπέδων σε μικρά καταστήματα, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων, supermarket, χώρους υγιεινής, κουζίνες ή ακόμα και ως πρόσθετο / εφεδρικό μηχάνημα όπου υπάρχουν μεγαλύτερες πλυστικές δαπέδου.