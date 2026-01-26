Το συμπαγών διαστάσεων B 150 R Adv + R90 αποτελεί ιδανική λύση για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με δύσκολα σημεία. Το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων διαθέτει δύο κυλινδρικές βούρτσες με πλάτος εργασίας 90 εκατ., καθώς και κίνηση σε όλους τους τροχούς για τη βέλτιστη πρόσφυση σε στροφές και κλίσεις. Με τη λειτουργία FACT, η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα σε 3 επίπεδα, εφόσον χρειάζεται. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Ο διακόπτης EASY Operation και τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό. Τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν χορηγηθούν εύκολα μέσω του συστήματος ΚΙΚ – για τη βέλτιστη προστασία από λανθασμένο χειρισμό. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει τα επίπεδα θορύβου, καθώς και την κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει απλό και υγιεινό καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού. Η λειτουργία Auto Fill, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, επιτρέπει την αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. Περιλαμβάνεται φορτιστής επί του οχήματος. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διαθέσιμες διαφορετικές διαμορφώσεις.)