Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Adv + R 90
Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + R 90 με 2 κυλινδρικές βούρτσες (90 εκ.), δεξαμενές χωρητικότητας 150 λίτρων και κίνηση σε όλους τους τροχούς – η συμπαγής λύση για υψηλή απόδοση για κάλυψη επιφάνειας 5.000 έως 10.000 τ.μ.
Το συμπαγών διαστάσεων B 150 R Adv + R90 αποτελεί ιδανική λύση για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με δύσκολα σημεία. Το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων διαθέτει δύο κυλινδρικές βούρτσες με πλάτος εργασίας 90 εκατ., καθώς και κίνηση σε όλους τους τροχούς για τη βέλτιστη πρόσφυση σε στροφές και κλίσεις. Με τη λειτουργία FACT, η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα σε 3 επίπεδα, εφόσον χρειάζεται. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Ο διακόπτης EASY Operation και τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό. Τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν χορηγηθούν εύκολα μέσω του συστήματος ΚΙΚ – για τη βέλτιστη προστασία από λανθασμένο χειρισμό. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει τα επίπεδα θορύβου, καθώς και την κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει απλό και υγιεινό καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού. Η λειτουργία Auto Fill, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, επιτρέπει την αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. Περιλαμβάνεται φορτιστής επί του οχήματος. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διαθέσιμες διαφορετικές διαμορφώσεις.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
Πρακτική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
"Χτιστή" συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Κάδος (l)
|9
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 1300
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|505
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 3500
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Πλευρικές βούρτσες
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως σε κτίρια εργοστασίων
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης